Juve La grande sorpresa | l’ad Beppe Marotta va via

Cristiano Ronaldo live su Instagram : 'Juve-Napoli una grande gara - vogliamo vincere' : Una piacevole sorpresa per 142 milioni di folowers firmata Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese della Juventus, infatti, è intervenuto in diretta sul proprio profilo Instagram per interagire con ...

Juventus - Allegri : “Ronaldo farà grande prestazione” : “Troppa energia positiva e troppo entusiasmo abbassano l’attenzione. Mercoledì abbiamo fatto una bella partita, ma è normale per la Juventus. Oggi ci sono in palio tre punti e di lì non si scappa. Bisogna mettere da parte la gara mercoledì e prepararsi a domani”. Massimiliano Allegri non si fida del Frosinone e chiede alla sua squadra di tenere i piedi per terra. “Oggi è una partita che si gioca anche con la testa ...

Juventus - Allegri : “Ronaldo farà grande prestazione” : “Troppa energia positiva e troppo entusiasmo abbassano l’attenzione. Mercoledì abbiamo fatto una bella partita, ma è normale per la Juventus. Domani ci sono in palio tre punti e di lì non si scappa. Bisogna mettere da parte la gara mercoledì e prepararsi a domani”. Massimiliano Allegri non si fida del Frosinone e chiede alla sua squadra di tenere i piedi per terra. “Domani è una partita che si gioca anche con la ...

Calciomercato Juventus - il clamoroso indizio di Pirlo : si lavora a un grande ritorno : 1/6 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Calciomercato Juventus - il clamoroso indizio di Pirlo : si lavora a un grande ritorno : 1/6 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Milan - scoppia il caso Caldara : i rossoneri rischiano di ‘bruciare’ un grande talento - Gattuso non ‘vede’ l’ex Juventus : Milan, caso Caldara – Si avvicina l’inizio della 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo, emozioni e colpi di scena, dopo la pausa per le Nazionali si inizia a fare sul serio. Il Milan è reduce dal successo contro la Roma e ha ritrovato grande fiducia, all’esordio buona prestazione nonostante la sconfitta contro il Napoli. In estate la dirigenza rossonera si è mossa molto bene, ...

Khedira rinnova con la Juve fino al 2021 : "Fiero di fare parte della grande storia bianconera" : La Juventus e Sami Khedira insieme fino al 2021. Il club bianconero rende noto, attraverso il proprio sito internet e i suoi social, di avere rinnovato il contratto del centrocampista tedesco, ...

Juventus - un altro grande progetto : la seconda casa : TORINO - La Juventus vuole farsi la seconda casa. Non per andare in vacanza, ma perché negli ultimi due anni si è ingrandita la famiglia e bisogna trovare spazio per la seconda squadra, la Juventus ...

Lazio - oggi la sfida alla Juventus : il momento di essere grande : Emozione, la giusta dose di paura e la voglia di fare meglio rispetto alla prima. Juventus-Lazio è tutta qui. La stagione biancoceleste è iniziata nel peggiore dei modi tra volantini, litigi ...

Milan - senti Kakà : “Juve favorita - ma pensare in grande è nel dna del Milan” : Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ricardo Izecson dos Santos Leite, universalmente conosciuto come Kakà, ha parlato soprattutto di Milan e di un suo eventuale futuro in società. Nelle scorse settimane era stato Leonardo ad aprire all’ipotesi di un ruolo dell’ex trequartista brasiliano nello staff dirigenziale rossonero. Ora arriva anche la conferma del diretto interessato. Kakà: “Per ora a San Siro da tifoso, ma in ...

Serie A - Marani : 'Juve? Allegri deve osare ed evolversi. Inter rimandata - Milik vero grande acquisto del Napoli' : Ricomincia il campionato, una nuova vecchia Serie A: la Juve vince ma non convince, piace Cristiano Ronaldo ma non intriga momentaneamente il gioco offerto da Allegri, che dovrebbe cambiare qualcosa ...

E’ ancora il Napoli l’anti-Juve - la squadra di Ancelotti entusiasmante : la coppia Inter-Milan indietro e la Roma ha una grande occasione : I primi due match hanno dato già importanti indicazioni per il campionato di Serie A: la Juventus non è imbattibile ed il Napoli regala spettacolo. Grosse difficoltà per il club bianconero all’esordio contro il Chievo, solo un pò di fortuna ha permesso alla squadra bianconera di conquistare i tre punti, addirittura la Juventus ha rischiato la sconfitta. Niente è scontato nel campionato di Serie A, nonostante l’arrivo di ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Il grande intrigo : Juve-Rabiot-Pogba - che triangolo! : TORINO - Il mercato non finisce mai perché i desideri dei campioni non conoscono scadenze. In Inghilterra la sirena di chiusura è già suonata, in Italia scatterà fra quattro giorni, venerdì alle 20, ...