wired

: John Underkoffler al Wired Next Fest: “L’interfaccia uomo-computer è un atto politico””… - MilanoCitExpo : John Underkoffler al Wired Next Fest: “L’interfaccia uomo-computer è un atto politico””… - Lauraenientepiu : John Underkoffler al Wired Next Fest: “L’interfaccia uomo-computer è un atto politico”” - bitnewsbit : John Underkoffler al Wired Next Fest: “L’interfaccia uomo-computer è un atto politico”” -

(Di domenica 30 settembre 2018) Lo scopo professionale e della ricerca diè sempre stato uno: creare una migliore interfaccia. Dai tempi in cui lavorava al MIT Media Lab a oggi, in cui è ceo di un’azienda che si chiama Oblong e ha sviluppato un sistema operativo multimediale per le aziende, Mezzanine, le sue sono state sempre visioni ultra-futuristiche, tanto che è stato chiamato a fare da consulente scientifico in film come Minority Report e Iron Man: comandi gestuali, ologrammi, multischermi si fondono insieme in interfacce ultra futuristiche. “L’interfaccia utente è unpolitico”, ha dettosul palco di Palazzo Vecchio a Firenze. “Perché c’è qualcuno che decide che cosa possiamo vedere oppure no di un“. Inoltre, dice il ricercatore nato nel 1967 in Pennsylvania, come George Orwell in 1984 aveva immaginato che lo Stato ...