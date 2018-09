Jack N’ Jill DX | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di domenica 30 settembre 2018) Dopo Full Blast, quest’oggi vogliamo proporvi la nostradi un nuovo gioco distribuito da Ratalaika Games, si tratta diN’DX, che abbiamo avuto modo di provare per voi su Xbox One e Switch.N’DXN’DX è un platform da smartphone, dove nei panni di una buffa creatura dovremo farci strada in numerosi livelli suddivisi in mondi, evitando pericoli mortali e nemici di ogni tipo, per giungere al termine del livello dove ad attenderci vi è la controparte femminile o maschile del nostro personaggio. La creatura si muove autonomamente nello scenario, affidando al giocatore il compito di saltare. In ogni livello ci troveremo dunque a saltare di piattaforma in piattaforma, evitando nemici, spuntoni, burroni ed ogni altro pericolo pronto a porre fine alla nostra avanzata, sfruttando ...