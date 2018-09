Ivan Zaytsev | video scherzo Iene Corti e Onnis | “Vediamo se così sa giocare a

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena - all’Italia sono mancati i due uomini simbolo. Pantera verso l’addio azzurro? : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena dovevano essere le due stelle dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, gli uomini capaci di trascinarci nel momento più importante, i fari guida di una Nazionale che sognava di compiere l’impresa in casa. Purtroppo i due giocatori simbolo sono mancati sul più bello, si sono eclissati quando dovevano fare la differenza contro Serbia e Polonia, non si sono caricati sulle spalle il gruppo e sono ...

Volley - Mondiali 2018. Chicco Blengini : “Siamo delusi - volevamo più del quinto posto”. Ivan Zaytsev : “Ripartiamo dall’entusiasmo” : L’Italia è stata eliminata dai Mondiali 2018 di Volley maschile concludendo al quinto posto il proprio cammino iridato. La nostra Nazionale non è riuscita nell’impresa contro la Polonia e si è così dovuta arrendere dopo aver perso nettamente. Di seguito le dichiarazioni di alcuni protagonisti rilasciate alla Gazzetta dello Sport. Chicco Blengini: “volevamo provarci, sapevamo che sarebbe stato difficile. Questo quinto posto è ...

Ivan Zaytsev/ Le lacrime quando chiese ad Ashling di sposarlo e il desiderio per Sasha : "sia felice" : Ivan Zaytsev, lo Zar della pallavolo è grande protagonista ai Mondiali con l'Italia ma si definisce anche bravo tra i fornelli e un padre permissivo in famiglia.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 09:23:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev suona la carica per Italia-Serbia. “Il PalaAlpitour dev’essere una bolgia!” : E’ carico, lo Zar. Ivan Zaytsev, l’uomo simbolo di quest’Italia che ha conquistato una nazione sia dal vivo che tramite le frequenze televisive di Rai2, è già pronto da un pezzo a fare ingresso nell’ultimo palasport che ospiterà le gesta di questi Mondiali: il PalaAlpitour di Torino, il più grande in Italia per numero di posti a sedere e una meraviglia sotto diversi punti di vista. Queste le dichiarazioni effettuate da ...

Il richiamo di Ivan Zaytsev : 'A Torino voglio un inferno - ricordiamo a tutti chi gioca in casa' : "Siamo tra le sei più forti del Mondo e, se mi chiedete di scegliere un avversario che preferisco, vi rispondo che per vincere il Mondiale non bisogna guardare in faccia a nessuno. Oggi siamo una ...

Volley - Mondiali 2018 : le statistiche e le classifiche di rendimento. Ivan Zaytsev sempre ai vertici - spicca Simone Anzani : Si è conclusa la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile e, in attesa della terza fase della rassegna iridata che scatterà mercoledì 26 settembre al Pala Alpitour di Torino, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle statistiche e alle varie classifiche di rendimento. MIGLIOR MARCATORE – Il canadese John Perrin ha messo a segno 149 punti e precede in classifica il francese Earvin Ngapeth (136), il connazionale Nicholas Hoag ...

Ivan Zaytsev - ZAR INDISCUSSO DELL'ITALVOLLEY/ Video : per i suoi fan è nato il canale Youtube ufficiale : IVAN ZAYTSEV, Zar INDISCUSSO dell’Italvolley. Video: super-prestazione con la Finlandia, ora la sua Russia. Continua il torneo da favolava del pallavolista azzurro(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:20:00 GMT)

Italvolley - Ivan Zaytsev festeggia... con un gol! Pallone calciato in tribuna tra i tifosi : L'Italvolley dà spettacolo e Ivan Zaytsev non è da meno. In partita - nel 3-0 alla Finlandia per la sesta vittoria di fila - come nel post, regalando il Pallone della vittoria ai suoi tifosi, accorsi ...

VIDEO Ivan Zaytsev sfiora il record del mondo al servizio! Sassata da 131 km/h ai Mondiali - vicino al suo primato. Le battute dello Zar : Ivan Zaytsev è il migliore battitore in circolazione a livello internazionale, lo Zar detiene il record del mondo per il servizio più veloce grazie alla legnata da 134 km/h scaraventata contro la Serbia in un match di Nations League disputato quest’estate. Con quella Sassata l’opposto della nostra Nazionale era riuscito a demolire il suo precedente primato (127 km/h alle Olimpiadi di Rio 2016) ma ovviamente il quasi 30enne non si ...

Mondiali di Volley 2018 – Chi è la moglie e manager di Ivan Zaytsev? Ecco la bella Ashling Cara Sirocchi [GALLERY] : Ashling Cara Sirocchi è la bellissima moglie di Ivan Zaytsev, lo schiacciatore protagonista con l’Italia ai Mondiali di Volley 2018 bella, bionda e moglie di Ivan Zaytsev. Lo schiacciatore della Nazionale Italiana, attualmente impegnato ai Mondiali di Volley 2018, vanta una compagna mozzafiato. Lei è Ashling Cara Sirocchi ed oltre ad essere la madre dei due figli del pallavolista, Sasha (di 4 anni) e Sienna (di pochi mesi), è la manager ...

Volley - Mondiali 2018 : le statistiche della prima fase. Ivan Zaytsev miglior battitore e miglior attaccante! Wallace cannoniere : Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si stanno disputando in Italia e in Bulgaria, è arrivato il momento giusto per dare uno sguardo alle statistiche della rassegna iridata. miglior MARCATORE – Il brasiliano Wallace De Souza e il cinese Chuan Jiang dividono il primato con 87 punti, i due opposti sono tallonati dal cubano Miguel Gutierrez (86) ma subito dietro ci sono anche il nostro Ivan Zaytsev (83) e lo ...