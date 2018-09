Italia | 3-0 anche al Canada di Abbondanza

Mondiali donne - l'Italia batte anche il Canada 3-0 : Roma, 30 set., askanews, - Secondo successo consecutivo per la nazionale italiana femminile nel Campionato del Mondo 2018, in corso di svolgimento in Giappone. Le azzurre di Davide Mazzanti oggi hanno regolato con un netto 3-0, 25-15, 25-15, 25-18, il Canada, salendo a quota 6 punti nel girone B. Contro la ...

Volley - Mondiali - Italia senza problemi : travolto anche il Canada : Italia-Canada 3-0, 25-15, 25-15, 25-18, Ancora una vittoria netta per le azzurre di Davide Mazzanti che nella seconda giornata del Mondiale travolgono il Canada 3-0, in una sorta di derby delle ...

Microsoft Store : arriva anche in Italia la sezione “Dispositivi” : Dopo aver abilitato il 26 luglio gli acquisiti hardware nella UWP del Microsoft Store, il Colosso di Redmond ha deciso quest’oggi di estendere la disponibilità di un’altra funzione. Da ieri anche gli utenti Italiani (ossia quelli che hanno impostato il Bel Paese come area geografica predefinita di Windows 10) possono osservare nella home page dello Store la presenza della nuova sezione “Dispositivi” insieme a Film e TV, ...

Granfondo On Energy : al via anche il campione Italiano di biathlon : ... mentre dalle 12.30 fino alle 16.00 per il RITIRO PACCO GARA, presso Palazzetto dello Sport di Loano muniti di tessera e ricevuta. Per chi arrivasse a Loano in camper , l'area di sosta è situata in ...

Crozza-Di Maio : 'Europa chiederà indietro i soldi agli Italiani? Aboliremo anche il popolo' : Maurizio Crozza veste i panni di un Luigi Di Maio incontenibile in apertura della prima puntata della stagione di Fratelli di Crozza, in onda su Nove. Affacciato al suo balcone il vicepremier esulta e ...

Supermoto delle Nazioni - a Valencia si sfidano le Nazionali più forti del pianeta : presente anche l’Italia : A vestire la pettorina della Maglia Azzurra saranno Edgardo Borella su Swm (tabella n. 7), Diego Monticelli su TM (n. 8) ed Elia Sammartin su Honda (n. 9) Il Supermoto delle Nazioni è alle porte. Oggi e domenica il Circuit de la Ribera, situato a pochi chilometri da Valencia (Spagna), vedrà confrontarsi le Nazionali più forti del panorama internazionale. I piloti, grazie a delle sessioni di prove libere, questo pomeriggio hanno potuto ...

Anche le lavatrici Candy non sono più Italiane : Un altro storico marchio italiano passa in mani straniere. La cinese Qingdao Haier Co. ha raggiunto un accordo con la famiglia Fumagalli per acquistare l'azienda per 475 milioni di euro. Dopo il ...

anche in finanza Italiana si diffonde cultura Esg : anche in Italia e a Piazza Affari si stanno diffondendo i criteri di investimento della Esg, che guardano agli impatti delle imprese sull'ambiente e sulla società, dice Massimo Mercati, amministratore ...

Anche per l’Italia il modello Huawei Mate 20 - a differenza del Mate 10 : Non dovrebbe saltare in Italia l'arrivo di Huawei Mate 20: entrambi i modelli, quello standard e la versione Pro, saranno predisposto per la commercializzazione nel nostro mercato, differenziando la proposta commerciale rispetto a quanto accaduto l'anno scorso con il Mate 10. Un'altra conferma arriva dalle pagine di XDA Developers, che ha citato gli operatori mobili che andranno poi a smerciare il dispositivo nei vari territori di ...

Terremoto - oggi trema il Sud Italia : si intensifica lo sciame sismico di Palmi - scosse anche sul Vesuvio - ai Campi Flegrei e sull’Etna : 1/20 ...

Anche Huawei Mate 20 potrebbe essere commercializzato in Italia : Quest'anno Huawei potrebbe decidere di portare nel nostro Paese Anche Huawei Mate 20, che andrebbe ad aggiungersi alla versione Pro. L'articolo Anche Huawei Mate 20 potrebbe essere commercializzato in Italia proviene da TuttoAndroid.

Intesa a 2 - 4% del Pil - anche Tria d’accordo «Manovra dal popolo - povertà finita» Cosa succede se l’Italia aumenta la spesa : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Truffe all'Italiana - bottino 13 milioni. Nella banda anche un finto monsignore : Roma, sei arresti all'alba. Promettevano guadagni dalla compravendita di appartamenti e opere d'arte. Intascata la caparra, con la benedizione del finto prete, sparivano

La pace fiscale piace a Forza Italia E anche la sinistra non dice no... : Le tasse sono la priorità degli Italiani e in particolare la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA. Al secondo posto c'è il welfare con in cima la riforma delle pensioni (quota 100). E' quanto emerge dall''Osservatorio Politico - l'agenda di Governo' realizzato... Segui su affarItaliani.it