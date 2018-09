Io cresciuto sotto il Ponte lo ricostruirò in 18 mesi

ilgiornale

(Di domenica 30 settembre 2018) Ama il buon vino, gli animali, le belle auto (adora la Maserati) e ha un cuore grande così. Claudio Gemme, settantenne dagli occhi magnetici e manager di lungo corso, è il commissario straordinario perfetto per la ricostruzione deldi Genova. Competente, pragmatico ma anche figlio di due sfollati e legato a doppio filo a quelche ora dovrà buttare giù e ricostruire.Da dove comincerà, commissario?"Dalla lettura delle carte, oggi stesso. Il decreto l'ho letto e riletto ma poi va tradotto in termini semplici".Però lei avrà ampi poteri decisionali e di deroga delle leggi sugli appalti, cioè carta bianca."Sono realista. Ci saranno grandi libertà ma anche tanti condizionamenti. Per ora parto da un foglio bianco da compilare. Con il progetto, le risorse. Poi devo affrontare la parte tecnica, la gestione delle offerte, ordinare l'opera il più presto possibile. E ci sarà la parte più ...