Intervista a Tria |  «Ecco perché resto ministro Il debito pubblico scenderà di un

Tria - l’Intervista al ministro : “Smentisco le mie dimissioni” : Erano solo indiscrezioni non veritiere quelle riguardanti le dimissioni del ministro dell’economia Giovanni Tria. Ad annunciare la verità su questo argomento è lo stesso responsabile del Tesoro, durante un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore. Le dichiarazioni di Tria: “Non ho mai pensato di dimettermi e non ho mai minacciato defezioni dalla carica che ricopro”. Il ministro, tuttavia, dichiara anche di rendersi conto delle ...

Giovanni Tria - prima Intervista dopo le 'dimissioni' : 'Perché resto - nel 2019 crescita all'1 - 6%'. Disastro : Finalmente parla Giovanni Tria . dopo due giorni di silenzi e retroscena terrificanti, il ministro dell'Economia esce dal suo isolamento e spiega il Def con deficit al 2,4% che secondo più fonti incrociate l'ha portato a un passo dalle dimissioni . Nell'intervista al Sole 24 Ore c'è però un grosso, ...

Guido Ceronetti morto - ripubblichiamo la sua ultima Intervista al Fatto : “Sono un patriota orfano di patria. Italia - regno della menzogna” : Schivo nella vita e prolifico nelle opere, oggetto di polemiche più che di riconoscimenti, Guido Ceronetti è stato poeta, filosofo, scrittore, traduttore, giornalista e drammaturgo Italiano, ma soprattutto è stato un umanista, un umanista disturbante nei sui contrappunti a ideologie e dogmi dominanti. È morto oggi all’età di 91 anni a Cetona, piccolo borgo toscano dove si era trasferito da tempo e dove conduceva un’esistenza ...

Intervista al presidente di Confindustria - Boccia : 'Il governo ci ha deluso - speriamo di evitare la piazza' : Ci vorrebbe più rispetto per questo mondo, che conta circa 2,5 milioni di associati. Quanto alla disintermediazione, abbiamo già visto che, quando si vuole fare ciò che si vuole, si evita il ...

Di Maio : “Pareggio di bilancio nella Costituzione va superato. L’Intervista di Tria? Bisogna vedere cosa ha detto” : “Credo che siamo l’unico Paese che ha all’interno della propria Costituzione l’equilibrio di bilancio, che poi è il pareggio di bilancio. Credo che questa sia una norma che in futuro vada superata”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio, che durante l’intervista a In Onda su La7 ha anticipato che il governo intende mettere in cantiere una modifica della Carta per riportare alla forma originaria ...

Di Maio : “Toglieremo dalla Costituzione il pareggio di bilancio. L’Intervista di Tria? Bisogna vedere cosa ha detto davvero” : “Credo che siamo l’unico Paese che ha all’interno della propria Costituzione l’equilibrio di bilancio, che poi è il pareggio di bilancio. Credo che questa sia una norma che in futuro vada superata”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio, che durante l’intervista a In Onda su La7 ha anticipato che il governo intende mettere in cantiere una modifica della Carta per riportare alla forma originaria ...

Dalla riforma fiscale a Mps : l'Intervista a Tria sui media internazionali : l'intervista al ministro dell'Economia Giovanni Tria pubblicata oggi sul Sole 24 Ore è stata ripresa da diversi media internazionali, tutti molto attenti in questa fase a soppessare le dichiarazioni dei policymakers italiani in ...

Intervista a Tria : reddito di cittadinanza e Flat tax primi passi di una riforma generale. Resteremo nei vincoli Ue : Il ministro dell’Economia: «L’avvio delle misure principali del contratto di governo è compatibile con i vincoli di finanza pubblica». Sarà rivisto il bonus 80 euro di Renzi: «Crea troppe complicazioni». Mps, non è in discussione il ritorno al mercato come concordato con la Commissione europea...

L'Intervista del ministro Tria su flat tax - reddito di cittadinanza e investimenti : Per far ripartire l'economia, sottolinea Tria, bisogna 'guardare alla massa di opere e investimenti pubblici diffusi sul territorio. Sulle opere più grandi bisogna poi costruire un ruolo più attivo ...

Giuseppe Conte : “Tria con noi - ok Euro e Nato”/ Intervista del Premier : “Trump vuole aiutare l’Italia” : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Conte Intervistato dal Corriere : 'll ministro Tria? non esiste che lasci il governo' : Conte assicura che non c'è alcun rischio che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, lasci l'esecutivo per contrasti con i due partiti di maggioranza, Movimento Cinque Stelle e Lega. 'Il ministro ...

Giuseppe Conte/ “Tria non si discute - non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:20:00 GMT)