Inter | fascia senza padrone | dopo Candreva è il momento di Politano

Samsung punterà sui modelli di fascia Intermedia : Samsung cambia direzione commerciale: punterà sui modelli di fascia intermedia. Le parole dell"amministratore delegato della divisione mobile, Dj Koh, riportate dal giornalista della CNBC, non lasciano dubbi. "In passato, le nuove tecnologie e funzionalità erano destinate ai modelli di punta. Samsung però ha cambiato strategia e ha deciso di puntare sui dispositivi di fascia intermedia", così Dj Koh ha spiegato la scelta dell"azienda.I modelli ...

Samsung cambia - i telefoni di fascia media diventano più Interessanti : (Foto: Samsung Display) Chi sborsa un patrimonio per potrarsi a casa gli ultimi smartphone di punta della coreana Samsung solitamente è abituato ad avere a disposizione tutto il meglio che la tecnologia ha da offrire, ma presto questo stato di cose potrebbe cambiare. Lo ha affermato in queste ore nientemeno che DJ Koh, numero uno della divisione mobile del colosso orientale: a partire dai prossimi mesi Samsung inizierà a implementare le proprie ...

Spalletti - Inter / "Il girone di Champions League? Paghiamo la quarta fascia" e su Nainggolan... : Luciano Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro sottolinea come il conto della quarta fascia si sia pagato ai sorteggi di Champions League. Poi analizza la posizione di Radja Nainggolan.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 18:58:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Champions - pagato il conto della 4ª fascia. Ninja? Prima la squadra" : Dimenticare il Torino, pensare solo a Bologna, il primo snodo importante di una stagione iniziata a sorpresa col segno meno, con all'orizzonte le sfide di una Champions che sarà durissima. Luciano ...

Sorteggio Champions League 2018-2019 : il girone ideale e quello da evitare per Juventus - Roma - Napoli e Inter. Possibili avversarie : incubo Liverpool in terza fascia : Arriva il momento tanto atteso da squadre e tifosi: oggi, alle ore 18.00, si svolgerà il Sorteggio della Champions League 2018-2019. Dall’urna di Montecarlo uscirà la composizione degli otto gironi del massimo torneo calcistico continentale, che quest’anno vedrà in azione quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Napoli e Inter. Un torneo in cui conta molto anche la fortuna e per questo andiamo ad analizzare per ciascuna squadra, quale sarebbe ...

Sorteggi Champions League - cresce l’attesa : inglesi da evitare per la Juventus e l’Inter rischia un girone di ferro - Napoli e Roma in seconda fascia : Sorteggi Champions League – La Champions League sta per entrare nella fase decisiva, grande attesa per i Sorteggi di oggi, interessate quattro squadre italiane: Juventus, Roma, Inter e Napoli. Nella serata di ieri sono state decise le ultime squadre qualificate alla fase a gironi adesso le 32 migliori squadre sono pronte a conoscere gli avversari verso la strada al trionfo. Le categorie sono quattro e le squadre sono state ripartite ...

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE 2019/ Ultime notizie - Inter quarta fascia : Juventus la più tranquilla delle italiane : SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:10:00 GMT)

Sorteggi Champions League 2019/ Ultime notizie - Inter in quarta fascia : ecco il peggior girone possibile : Sorteggi Champions League 2019. Ultime notizie, Juventus, Napoli, Roma e Inter in attesa: quanti rischi per le nostre italiane, in particolare per i nerazzurri, in quarta fascia(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Sorteggio Champions League 2018-2019 : le possibili avversarie di Juventus - Napoli - Roma e Inter. Tre spagnole in prima fascia - inglesi mine vaganti : Si svolgeranno giovedì 30 agosto alle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo i sorteggi della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Saranno ben quattro le rappresentanti italiane che prenderanno parte alla più importante competizione europea per club, a seguito della rivoluzione dei regolamenti per la qualificazione al torneo, a cui ora accedono direttamente le prime quattro della classifica del campionato di Serie A. I campioni ...

Mercato Inter - nome nuovo sulla fascia destra : Kevin Malcuit del Lille (RUMORS) : In casa Inter [VIDEO] c'è frenesia per l'inizio ufficiale della prossima stagione, con la Serie A e la Champions League ad attendere la squadra di Luciano Spalletti. Per essere più competitivi servono uomini di qualita', in parte gia' arrivati nel corso delle fase iniziale del CalcioMercato. Ma i cinque acquisti non bastano: Spalletti vuole un terzino destro e un centrocampista centrale. Kevin Malcuit nuovo nome per Luciano Spalletti L'Inter ...