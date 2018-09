Inter | emerge un dato parecchio importante e Spalletti può sorridere

Regione - Gruppo Pd : "10 Interventi per l'emergenza Genova" : ... la Zona Economica Speciale, che con un credito di imposta fino a 50 milioni di euro rappresenta un potente volano per rivitalizzare l'economia genovese. L'Europa è disponibile. Serve un impulso del ...

Emergenza stese - M5S al prefetto : 'Salvini Intervenga a Napoli' : 'Salvini intervenga a Napoli. Occorrono delle misure adatte ad arginare la microcriminalità in città, per questo abbiamo avuto un incontro con il prefetto Carmela Pagano per discutere della sicurezza ...

Inter - contro il Tottenham possibile una difesa a 3 d'emergenza : Piove sul bagnato in casa Inter e la sconfitta inattesa al cospetto del Parma, la seconda in appena quattro gare di campionato, non ha fatto suonare solo un campanello d'allarme, ma un'Intera orchestra. La malconcia truppa nerazzurra era stata dipinta, nel corso di un'estate che sembra ormai lontana anni luce, come la maggiore rivale della Juventus in ottica scudetto. In appena quattro partite, gli uomini di Spalletti hanno gia' otto punti di ...

Inter - emergenza contro il Tottenham : Spalletti potrebbe stravolgere la formazione : La sconfitta subita contro il Parma ieri, al Meazza per 1-0, fa ancora discutere in casa Inter, che resta a quattro punti in quattro giornate qui le pagelle [VIDEO]. Un bottino troppo magro per una squadra considerata da molti la possibile antagonista della Juventus per la lotta scudetto dopo l'importante campagna acquisti di questa estate. Ora, però, la testa della squadra di Luciano Spalletti è gia' rivolta al prossimo impegno, che vedra' i ...

Spalletti - emergenza difesa per l'esordio dell'Inter in Champions : All'esordio in Champions League mancano due giorni, l'Inter ci arriva sgonfia nel corpo e nello spirito dopo il pessimo avvio di campionato, che in quattro giornate ha portato una vittoria, un ...

Agricoltura - Coldiretti : il Molise Intervenga sull’emergenza cinghiali : Coldiretti Molise chiede all’assessorato all’Agricoltura di intervenire immediatamente per arginare un problema ormai fuori controllo: quello dei cinghiali. Coldiretti afferma che in mancanza di una celere assunzione di responsabilità, circa la questione cinghiali da parte della Regione, valuterà ogni utile iniziativa di carattere sindacale da assumere nell’interesse della categoria. Da mesi, se non anni, la Coldiretti denuncia ...

Stato di emergenza a Tripoli - Salvini : «Escludo Interventi militari» : L'ambasciata italiana in Libia «resta aperta. Continuiamo a sostenere l'amata popolazione di Tripoli in questo difficile momento», si legge sul proflio twitter della sede diplomatica italiana...

Libia - stato di emergenza : Conte e Salvini - "No Interventi militari"/ Tripoli - assedio ribelli contro Sarraj : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:41:00 GMT)

Libia - l'Onu convoca un vertice d'emergenzaSalvini : "Escludo un Intervento militare" : Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella capitale per organizzare un nuovo cessate il fuoco e far terminare le violenze nella periferia sud della capitale

Terremoto Molise : la Giunta chiede lo stato di emergenza - 4 milioni per gli Interventi più urgenti : La Regione Molise ieri ha ufficialmente chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza al governo nazionale in riferimento allo sciame sismico che dal 14 agosto interessa in particolare la zona fra Montecilfone, Palata e Larino. Il primo fabbisogno quantificato è di 4 milioni, per gli interventi più urgenti. L'articolo Terremoto Molise: la Giunta chiede lo stato di emergenza, 4 milioni per gli interventi più urgenti sembra essere il primo su ...

Crollo Ponte Morandi - Toninelli : "Basta inseguire emergenze - bisogna programmare Interventi" : Ribaltare il sistema delle convenzioni, potenziare un servizio ispettivo presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti , MIT ,, rivedere integralmente il sistema delle concessioni , ma anche ...

Calabria - emergenza maltempo : Interrogazione parlamentare urgente sui codici di allerta : «Confermo il mio totale schieramento a favore dei sindaci, non solo della mia Calabria che in questi giorni è stata più volta colpita e messa in ginocchio ma di tutti i comuni di Italia perché con l’arrivo della stagione delle piogge non possiamo più permettere che accadano tragedie o che intere città vengano distrutte per mancanza di interventi preventivi, per distrazioni politiche o menefreghismo o, ancora peggio, per ingiusta qualificazione ...

Genova - firmata l'ordinanza per l'emergenza post crollo : 30 milioni per Interventi urgenti : Via libera all'ordinanza per dare il via, con procedure semplificate, ai 30 milioni di euro per gli interventi urgenti previsti a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Il capo del Dipartimento ...

