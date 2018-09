lungoparma

: Infinita Fontanesi, 6° titolo mondiale. Martedì festa a Pontetaro - sportparma : Infinita Fontanesi, 6° titolo mondiale. Martedì festa a Pontetaro - UnicronPlanetM : #M5S Diretta #Facebook di Manuela Sangiorgi Kiara Fontanesi è campionessa del mondo...a #Imola! Un'emozione infinit… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Kiaracentra il bersaglio grosso. Per la sesta volta conquista il tetto del mondo. È lei la più forte delFemminile Motocross. Campionessa del mondo davanti al pubblico amico, quello italiano, in una Imola gremita, appassionata come sempre accade quando si corre in riva al Santerno. Nella lunga storia dell'autodromo intitolato a Enzo ...