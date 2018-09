Indonesia | tsunami | bilancio sale ad almeno 832 morti

Terremoto e Tsunami in Indonesia - oltre 800 morti : “Fosse comuni per seppellirli” : L’agenzia nazionale Indonesia na per la gestione dei disastri ha aggiornato il bilancio del terribile Terremoto di magnitudo 7.4 e del successivo Tsunami che hanno colpito l' Indonesia . Il bilancio però potrebbe essere ancora più pesante visto che i soccorritori sono ancora al lavoro, molte persone mancano all'appello e alcune aree sono ancora isolate.Continua a leggere

