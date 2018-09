Indonesia | Papa | vicino a gente colpita

Angelus Papa Francesco “Chiesa non cresce per proselitismo”/ Il Pontefice rivolge una preghiera all’Indonesia : Angelus Papa Francesco “Chiesa non cresce per proselitismo”. Il Pontefice rivolge una preghiera all’Indonesia, devastata dal terremoto e dallo tsunami: "Un'Ave Maria per le vittime"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:21:00 GMT)