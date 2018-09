Indonesia | oltre 800 morti per lo tsunami ma il bilancio è provvisorio | Centinaia

Terremoto e Tsunami in Indonesia - oltre 800 morti : “Fosse comuni per seppellirli” : L’agenzia nazionale Indonesiana per la gestione dei disastri ha aggiornato il bilancio del terribile Terremoto di magnitudo 7.4 e del successivo Tsunami che hanno colpito l'Indonesia. Il bilancio però potrebbe essere ancora più pesante visto che i soccorritori sono ancora al lavoro, molte persone mancano all'appello e alcune aree sono ancora isolate.Continua a leggere

Devastante terremoto in Indonesia : le vittime salgono a 436 - oltre 1.350 feriti e 352mila sfollati [GALLERY] : Il bilancio delle vittime del Devastante terremoto che ha colpito l’isola di Lombok (Indonesia) lo scorso 5 agosto è salito a 436: lo ha reso noto l’agenzia di gestione delle catastrofi del Paese. I feriti sono oltre 1.350 e 352.000 gli sfollati, ha spiegato il portavoce dell’agenzia Sutopo Nugroho, secondo il quale i danni dovuti al disastro sono stimati in 5.04 trilioni di rupie (circa 345 milioni ...

Terremoto Indonesia - sale il numero delle vittime : sono 347. Oltre 165mila gli sfollati : “Abbiamo bisogno di aiuto” : In Indonesia si cercano altri sopravvissuti, ma a tre giorni dal Terremoto nel nord dell’isola di Lombok, a salire è solo il conto delle vittime: l’agenzia statale Antara parla di 347 morti, ma il conto potrebbe aggravarsi ancora. Quasi un terzo delle vittime ha perso la vita a Kayangan sul lato nord dell’isola, nei distretti di Pemenang, Gangga e Tanjung si sono registrati tra i 57 e i 54 morti, a Bayan 11. Tra i morti non sono stati ...

