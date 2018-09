Indonesia | il terremoto fa crollare le mura del carcere | evasione di massa per 250

Terremoto e tsunami in Indonesia - il bilancio delle vittime sale a 420 - : I soccorritori continuano le ricerche dei superstiti. Ci sarebbero 50 persone intrappolate sotto le macerie di un hotel di otto piani crollato nella città di Palu, una delle più colpite dal sisma di ...

Indonesia - terremoto in mare crea onde alte 6 metri : 384 morti e 540 feriti (VIDEO) : In Indonesia si è consumata l'ennesima tragedia a causa di uno tsunami, al momento le vittime accertate sono 384, i feriti sono 540 e i dispersi 29. La Us Geological Survey ha riferito che la scossa di terremoto più forte ha avuto una magnitudo di 7,5 gradi sulla scala Richter. onde di 6 metri sull'isola di Sulawesi La tragedia si è consumata sull'isola di Sulawesi, in Indonesia, dove il bilancio delle vittime sta salendo di ora in ora. Lo ...

Indonesia - il terremoto e poi lo tsunami : I primi video amatoriali dei testimoni, rimbalzati in tutto il mondo, mostrano immagini di un'onda e di un muro d'acqua che si abbattono sulle coste, distruggendo ogni cosa sul cammino. Immagini che ...

Terremoto distruttivo in Indonesia : crollano mura carcere - centinaia di detenuti in fuga : Incredibile quanto accaduto in Indonesia per il Terremoto che ha causato devastazione e numerosi morti (oltre 380 secondo gli ultimi aggiornamenti che potete leggere qui) sull'isola di Sulawesi: la...

Terremoto e tsunami in Indonesia : il gesto commovente del controllore di volo - morto per salvare un aereo : Situazione critica in queste ore nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, colpita da forti scosse di Terremoto: Palu e l’intera fascia costiera piangono quasi 400 vittime. I media Indonesiani hanno riportato la storia di Anthonius Gunawan Agung, un giovane controllore di volo che è rimasto nella torre di controllo dell’aeroporto di Palu durante il sisma magnitudo 7.5, per consentire il decollo di un jet della Batik Air a cui stava ...

Terremoto e tsunami in Indonesia - UE : mobilitato Copernicus - pronti a fare di più : L’Unione Europea “ha offerto il suo pieno sostegno” all’Indonesia in riferimento al Terremoto e allo tsunami, e ha reso noto di avere già attivato il servizio di mappatura satellitare di emergenza Copernicus per facilitare le operazioni di salvataggio e assistenza. “Continuiamo a monitorare la situazione da vicino e siamo pronti a mobilitare più assistenza“, hanno assicurato l’Alto rappresentante ...

Terremoto in Indonesia : tsunami investe festa in spiaggia - apprensione per “decine o forse centinaia” di persone : Il bilancio delle vittime del Terremoto e dello tsunami che hanno colpito ieri l’Indonesia ha raggiunto quota 384: la maggior parte dei morti si sono registrati nella località di Palu, dove in queste ore c’è preoccupazione per la sorte dei partecipanti a una festa su una spiaggia cittadina. I presenti sarebbero stati travolti dallo tsunami: potrebbero essere “decine o forse centinaia” di persone, ha reso noto il portavoce ...

