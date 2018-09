Indonesia | bilancio supera gli 830 morti

Terremoto e tsunami in Indonesia - il bilancio delle vittime sale a 420 - : I soccorritori continuano le ricerche dei superstiti. Ci sarebbero 50 persone intrappolate sotto le macerie di un hotel di otto piani crollato nella città di Palu, una delle più colpite dal sisma di ...

