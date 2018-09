Indonesia | almeno 800 morti dopo il forte sisma e lo tsunami | Travolti partecipanti a un

Indonesia : tsunami - bilancio sale ad almeno 832 morti : ANSA, - BANGKOK, 30 SET - E' salito ad almeno 832 morti il bilancio del terremoto e dello tsunami che venerdì hanno colpito la parte centrale dell'isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha annunciato il ...

Indonesia : tsunami - bilancio sale ad almeno 832 morti :

Devastante terremoto e tsunami in Indonesia : almeno 420 morti - “mancano medicine e cibo” [FOTO e VIDEO] : 1/34 AFP/LaPresse ...

Tsunami in Indonesia : almeno 384 morti. Corsa per raggiungere i villaggi isolati : almeno 384 persone sono morte e circa 540 sono gravemente ferite a causa del potente terremoto e del successivo Tsunami che hanno colpito l’isola Indonesiana di Sulawesi. Il bilancio è ufficiale ma ancora provvisorio, mentre gli ospedali si affannano a curare i feriti e i soccorritori faticano a raggiungere le regioni colpite. L’agenzia nazionale p...

Terremoto e tsunami in Indonesia : almeno 384 morti - decine i dispersi - : Continua a salire il bilancio delle vittime dopo la scossa di magnitudo 7.5 e il maremoto nell'isola di Sulawesi. L'onda si è abbattuta su una festa in spiaggia a Palu. Ancora interrotte le ...

Tsunami in Indonesia - almeno 384 vittime. Centinaia di dispersi : Salgono a 384 le vittime del terremoto e dello Tsunami che ieri hanno colpito ieri l'isola di Sulawesi. Il nuovo bilancio è stato fornito da Sutopo Purwo Nugroho, portavoce dell'Agenzia per la gestione dei disastri naturali. La cifra si riferisce solo alla città di Palu, la più colpita, dove c'è particolare preoccupazione anche per la sorte dei partecipanti a un festival su una spiaggia cittadina, travolti dallo ...

Tsunami in Indonesia - almeno 384 morti : 9.40 E' di almeno 384 morti il bilancio aggiornato del terremoto seguito allo Tsunami che ha colpito l'isola di Sulawesi, in Indonesia.Lo riferisce l'Agenzia per la gestione dei disastri. La fornitura di elettricità e acqua è interrotta dal momento del disastro, il che ostacola il compito dei medici."Abbiamo bisogno di tende, medicine,personale medico,coperte e molte altre cose. Spero che possiate aiutarci", ha detto il direttore ...

Devastante terremoto e tsunami in Indonesia : almeno 384 morti e numerosi dispersi [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Tsunami in Indonesia - almeno 30 vittime : ANSA, - ROMA, 29 SET - Sono almeno 30 le vittime del terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito ieri la parte centrale dell'isola di Sulawesi, in Indonesia. Lo ha detto in un video il direttore di un ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : almeno cinque morti : L'Indonesia è uno dei Paesi più a rischio al mondo per i terremoti: l'arcipelago di oltre 17mila isole si sviluppa lungo il cosiddetto Anello, o Cintura, di Fuoco, una catena di faglie sismiche che ...

Tsunami dopo il terremoto in Indonesia - onde alte 3 metri : case sommerse - almeno 5 morti : Un'onda di Tsunami alta tre metri ha colpito la costa della città Indonesiana di Palu, capoluogo dell'isola di Sulawesi, alcune ore dopo un sisma di magnitudo 7.4. L'emittente...

Tsunami dopo il terremoto in Indonesia - onde alte 2 metri : case sommerse - almeno 5 morti : Un'onda di Tsunami alta tre metri ha colpito la costa della città Indonesiana di Palu, capoluogo dell'isola di Sulawesi, alcune ore dopo un sisma di magnitudo 7.4. L'emittente...

Le persone morte per il terremoto a Lombok - in Indonesia - sono almeno 131 : Le persone morte a causa del terremoto di magnitudo 7 che il 5 agosto ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia, sono almeno 131. Lo ha annunciato il portavoce dell’agenzia governativa per i disastri naturali Sutopo Purwo Nugroho. Il personale The post Le persone morte per il terremoto a Lombok, in Indonesia, sono almeno 131 appeared first on Il Post.

Almeno 140 morti per il sisma in Indonesia. Tra gli italiani bloccati anche Aldo Montano : "Scene apocalittiche" : Si aggrava il bilancio delle vittime del violento terremoto che ha colpito ieri l'Indonesia: secondo media locali i morti sarebbe Almeno 142. Lo ha confermato l'Agenzia nazionale per i disastri naturali secondo cui il sisma ha distrutto 13mila edifici. Il bilancio è destinato ad aumentare, man mano che i soccorritori si fanno strada tra la macerie. Finora sono state evacuate migliaia di persone. "La maggior parte erano edifici costruiti ...