Incidente in diretta per Mara Venier | la scenografia le cade su un piede

“Oddio - no!”. Paola Caruso : Incidente in diretta a Pechino Express. Le immagini di quei drammatici momenti : Continuano le avventure di Pechino Express e soprattutto quelle di Paola Caruso. I viaggiatori sono partiti da Midelt, in Marocco. Le coppie del reality adventure di Rai Due hanno percorso ben 491 km arrivando fino al Deserto del Sahara. E pensare che questa è soltanto la seconda puntata. Costantino Della Gherardesca è al comando del viaggio in Africa. I viaggiatori sono partiti dal Marocco e qui, senza soldi, dovranno superare varie ...

Grande Fratello Vip - Incidente hot in diretta per Silvia Provvedi : La concorrente già entrata nella Caverna del reality è stata ripresa in topless mentre si cambiava i vestiti

Grande Fratello Vip - Incidente hot per la Provvedi : inquadrato in diretta tv il suo seno : La terza edizione del Grande Fratello Vip riparte in anticipo e lo fa con un filmato a luci rosse. Tutto è cominciato quando, a sorpresa, la redazione ha prelevato tre concorrenti e li ha rinchiusi in una 'Caverna'. Quest'ultima è una nuova zona della Casa più spiata d'Italia e costringerà gli inquilini a rinunciare a qualsiasi comfort moderno. In realtà la 'Caverna' è ben arredata, provvista di cucina, letti singoli e bagno. Insomma, un vero e ...

DIRETTA MOTOGP/ Gara live : Dovizioso al comando - brutto Incidente per Lorenzo! Rossi... (Gp Aragon 2018)

Barbara D'Urso - Incidente in diretta nella prima puntata di Domenica Live : ecco cosa è successo con Malgioglio : ROMA - Era stata annunciata una prima puntata con il botto per Domenica Live. Ed è stato un inizio di trasmissione con 'caduta'. Barbara D'Urso ha anmunciato l'entrata in scena 'sui tacchi' di ...

Moldova - il presidente ferito in un Incidente d’auto. Lo scontro ripreso in diretta : Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha riportato ferite superficiali in seguito ad un incidente d’auto avvenuto nella città di Straseni, nel nord della Moldova. Il consigliere per la presidenza, Maxim Lebedinschi, ha detto che a Dodon non sono state necessarie cure mediche dopo l’incidente. “Sta bene”, ha detto mentre il portavoce del Servizio di Sicurezza, Anatolie Golea, ha precisato che il presidente ha riportato alcune ...

Fabrizio Corona - Incidente in bicicletta in diretta su Instagram (VIDEO) : Fabrizio Corona casca. Ma stavolta non nei guai giudiziari. L’ex re dei paparazzi cade dalla sua bicicletta in diretta su Instagram mentre sta girando un video. Corona passeggia sulla sua bici canticchiando «viva la libertà» e pedala a piedi nudi per le stradine del centro di Milano quando fa una manovra azzardata e inciampa sui binari del tram. Il tutto live. E fortunatamente senza farsi male. Realtà o finzione? Corona ci da sempre il ...

“Viva la libertà”. Ops - gaffe social per Corona. Incidente in diretta. Cosa è successo (video) : Per Fabrizio Corona un nuovo capitolo di vita. L’imprenditore e fotografo, ormai ex re dei paparazzi, ha deciso di compiere il grande passo: a distanza di due mesi dalla rottura con Silvia Provvedi, Corona ha ritrovato l’amore. Si tratta di Zoe Cristofoli: con l’influencer veronese le intenzioni sembrano essere serie. Motivo? La rivista “Oggi” ha addirittura riportato che la coppia avrebbe deciso di avviare una ...

Incidente in diretta per Aida Nizar : la showgirl mostra il seno : Pomeriggio Cinque è tornato e con lui un po' di sano gossip nelle case degli italiani. Ma oggi pomeriggio, proprio nell'ultima puntata, c'è stato un piccolo Incidente di percorso. E Aida Nizar ne è la ...

DIRETTA FORMULA 1 GP ITALIA MONZA/ F1 streaming video Rai prove libere : FP2 interrotta per Incidente Ericsson

Mastella - moglie in ospedale : abbandona diretta tv/ Incidente domestico : la moglie cade e si rompe un braccio : Mastella abbandona diretta tv: la moglie è in ospedale. Incidente domestico per Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio regionale Campania