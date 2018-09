Incidente caccia | un morto addio al celibato | un morto e sette feriti Ma nessuno vuole

Giovane ucciso da fucilata durante battuta al cinghiale - AIDAA : “Non ci vengano a raccontare la favola dell’ Incidente di caccia” : “Ora vada il presidente della Liguria Toti a spiegare ai genitori la morte del ragazzo di diciannove anni ammazzato da una fucilata al petto sparata da un cacciatore mentre il Giovane stava facendo un escursione, vada Toti a spiegare perché un ragazzo che esce di casa può morire cosi, visto che il presidente della Liguria si è vantato con la sua giunta nei giorni scorsi di non aver fatto pagare la tassa per il primo anno di caccia ai nuovi ...

Arezzo : Incidente di caccia - muore 60enne : incidente di caccia mortale in provincia di Arezzo: un 60enne è stato ritrovato morto a Laterina. Come ricostruito dai Carabinieri, l’uomo sarebbe stato ucciso da un colpo del suo stesso fucile partito in seguito a una caduta in un terreno impervio, dove era impegnato probabilmente in una battuta di caccia di selezione. L’allarme è stato lanciato ieri sera dai familiari dell’uomo, quando è stato notato il mancato rientro a ...