In Victoria 2 un forte dolore ferma la Regina e la divide da Albert | anticipazioni 7

(Di domenica 30 settembre 2018) Il debutto di2 non ha ottenuto il risultato sperato ma questo non hato Mediaset che ha conto la messa in onda della serie alla domenica sera sia oggi che il prossimo 7 ottobre. In particolare, nella prima puntata il pubblico ha avuto modo di assistere al ritorno a lavoro dellaad un mese dalla nascita della sua bambina.Le cose sono andate avanti nel Paese e mentre lei dava alla luce e si occupava della sua bambina, dei soldati sono morti durante una missione in Afghanistan. Laè riuscita a mettere in carreggiata la situazione con una sua prima uscita pubblica ma questo l'ha portata a notare che il maritopotrebbe aver trovato un'altra donna.In2 in onda oggi, 30 settembre, dal titolo "I peccati del padre", la corte reale celebra la nascita del secondo figlio della, masi ritrova paralizzata da un...