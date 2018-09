ilfattoquotidiano

Imperia, escursionista colpito durante battuta di caccia al cinghiale: muore 19enne

(Di domenica 30 settembre 2018)all’addome da una fucilata, probabilmente scambiato per una preda: così undi 19 anni è morto nei boschi di Apricale, nell’Imperiese, centrato da untoreunadial. Da quanto si apprende, la vittima era residente a Ventimiglia. Iltore è stato portato dai carabinieri in caserma, dove si sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino e i medici del 118: era stato allertato anche un elisoccorso da Cuneo, che aveva accompagnato l’equipe medica direttamente sul posto, ma per il diciannovenne non c’è stato niente da fare. La prima ipotesi è che iltore abbia scambiato la vittima per una preda e avrebbe esploso un colpo dalla propria carabina ferendolo al braccio e mortalmente all’addome. L'articolo, ...