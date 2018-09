Imperia | 19enne ucciso da fucilata per errore

Imperia - escursionista colpito durante battuta di caccia al cinghiale : muore 19enne : colpito all’addome da una fucilata, probabilmente scambiato per una preda: così un escursionista di 19 anni è morto nei boschi di Apricale, nell’Imperiese, centrato da un caccia tore durante una battuta di caccia al cinghiale . Da quanto si apprende, la vittima era residente a Ventimiglia. Il caccia tore è stato portato dai carabinieri in caserma, dove si sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono ...

