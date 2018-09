Il referendum è un flop | la Macedonia non cambia nome

Flop referendum nome - per Macedonia Ue-Nato più lontane : In Macedonia è fallito il tanto atteso referendum sull'accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo , Macedonia del Nord, . Ma il premier socialdemocratico Zoran Zaev, europeista ...

