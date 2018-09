Il Pd scende in piazza Renzi accusa Di Maio | Rischio venezuelano

Oggi scende il piazza il Pd. Martina 'Difenderemo l'Italia' : Dalle 14 in piazza contro le politiche del governo. La prima vera prova opposizione contro il governo - Questo pomeriggio dalle 14 manifestazione a roma del pd per difendere l'italia dal governo ...

Manovra - il Pd scende in piazza contro il governo : “Loro ingiustizie caricate sulle spalle dei più giovani” : “contro i #ladrifuturo” il Partito Democratico sceglie la piazza organizzando una mobilitazione per domenica 30 settembre alle 14 a piazza del Popolo a Roma. Al centro della contestazione ci sarà la Manovra del governo che prevede il rapporto deficit/pil del prossimo anno fissato al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021: i due leader di M5s e Lega, hanno dichiarato che grazie a questi 13,6 miliardi di risorse aggiuntive “a ...

Manovra - Di Maio : “Pd scende in piazza? Via per l’estinzione. Ora ‘team mani di forbici’ per tagliare spese inutili” : Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa a margine del Global Forum sulla democrazia diretta, attacca il Pd che domani scenderà in piazza a Roma contro il governo giallo-verde. “manifesteranno contro la prima Manovra che introduce il reddito di cittadinanza, supera la Fornero e abbassa le tasse alle partite Iva. Non mi pare una grande furbata a meno che non ci si voglia estinguere”. “Piena interlocuzione con i mercati e ...

Piazza Affari : Inwit scende verso 6 - 563 Euro : Pressione su Inwit , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,06%. La tendenza ad una settimana di Inwit è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare ...

Piazza Affari : Astaldi scende verso 1 - 13 Euro : Aggressivo avvitamento per il general contractor , che tratta in perdita del 4,17% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Astaldi rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Piazza Affari chiude in rialzo e lo spread scende sotto 235 : Soprattutto dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intenzionato a mantenere dritta la barra dei conti senza sforare il parametro tra disavanzo e Pil pur di accelerare il percorso delle riforme ...

Salvini indagato contrattacca “Io eletto - i magistrati no”/ Ultime notizie - Lega vuole scendere in piazza : Salvini indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:30:00 GMT)

Furia di Salvini contro i magistrati : adesso vuole scendere in piazza : Un appello a condannare l'inziativa di 'alcuni magistrati che hanno una cultura politica di sinistra' mentre la maggior parte dei magistrati lavora seriamente. 'Sicuramente adesso Renzi, la Boldrini ,...

Casapound - al via la festa a Grosseto : l’Anpi invita a scendere in piazza. Iannone : “Sono un gruppo di emarginati” : Parte oggi Direzione Rivoluzione, la decima festa nazionale di Casapound Italia. Si terrà a Grosseto, in un residence nella frazione di Principina a Mare. Nel primo appuntamento il giornalista della Nazione Alberto Celata intervisterà il segretario del movimento Simone Di Stefano. E – com’era prevedibile – non mancheranno le contromanifestazioni, di cui una, quella annunciata da Anpi per domani, è già diventata terreno di ...

Il Rione Traiano scende in piazza : 'Vogliamo giustizia per Davide' : Ciò che ormai si è trasformato in una consuetudine amara non frena la sete di giustizia. Anche quest'anno l'Associazione Davide Bifolco - il dolore non ci ferma onlus ha organizzato un corteo previsto ...

Imprese : industriali siciliani - anche noi pronti a scendere in piazza - 3 - : 'Non vorremmo che per qualche respingimento di migranti, si perdano di vista le manovre di politica economia', dice ancora il presidente degli industriali di Palermo. 'In Sicilia non vorremmo che si ...

Imprese : industriali siciliani - anche noi pronti a scendere in piazza (3) : (AdnKronos) - Parlando della legge finanziaria, Alessandro Albanese dice: "secondo me, la prima cosa da fare è sederci attorno a un tavolo e dialogare e ascoltare il mondo delle Imprese e del sindacato e fare soprattutto nella manovra di bilancio, che è quella più importante, fare qualcosa che possa