Il Pd in piazza a Roma Martina a Salvini e Di Maio | “Non si governa con l’odio” 

Pd in piazza a Roma contro il governo Renzi : «Di Maio ha abrogato la matematica non la povertà» : «Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. ...

Pd in piazza a Roma alla manifestazione contro il governo Renzi : «Rischio deriva venezuelana» : «Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. ...

Pd - 50mila in piazza a Roma. I militanti gridano 'Vogliamo unità' : Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perchè non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. ...

Il Pd in piazza a Roma contro il governo : “Siamo il popolo che non si arrende” : Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, in piazza del popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobil...

Roma - Pd in piazza contro il governo : la diretta degli interventi dal palco : Al via la manifestazione Pd in piazza del Popolo, organizzata per protestare contro il governo guidato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega. Il primo intervento è stato affidato a Federico Romeo, presidente del municipio di Valpolcevera a Genova, la zona in cui si trovava il ponte Morandi. “Bellissima piazza. La destra non si illuda: siamo qui, tantissimi, per l’Italia. Per fermare chi la sta prendendo in giro” ha scritto su ...

Pd in piazza a Roma per manifestare contro il governo. Renzi : «Rischio deriva venezuelana» : «Questi incompetenti mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa diversamente. ...

Pd in piazza a Roma contro il governo. Renzi : «Rischio deriva venezuelana» Live tv : Tutti i big del Partito democratico presenti all'evento: «Per l'Italia che non ha paura». L'ex premier contro l'esecutivo M5s-Lega: «Incompetenti mettono a rischio l'economia»

Pd - Bella Ciao e Mameli in piazza a Roma : 15.30 "In piazza per difendere l'Italia, perché con queste scelte Lega e 5 Stelle vogliono rovinare il nostro futuro".Così il segretario Pd Martina sulla manifestazione in corso a piazza del Popolo. A Roma "arrivati da tutto il Paese 200 pullman, 6 treni, tante persone che vogliono costruire l'alternativa"."Come sempre la nostra gente ci sa stupire. Soffre e lotta.Si mette in gioco e partecipa. Questa piazza è per l'Italia". Il popolo del Pd ...

Pd in piazza a Roma contro il governo. Renzi : “Uniti per fermare la deriva venezuelana di Salvini e Di Maio” : “contro i #ladridifuturo” e “Per l’Italia che non ha paura”. Con questi slogan, il Pd scende in piazza a Roma per la prima volta in opposizione al governo Lega-M5s, fresco di approvazione della nota al Def che ha fissato il rapporto deficit/pil al 2,4%. Nella Capitale sono previste migliaia di persone, in arrivo con 200 pullman e 6 treni, mentre sul palco ci saranno tutti i big di partito assieme ad esponenti della ...

Roma - Pd in piazza per manifestare contro il governo - Renzi : 'Rischio deriva venezuelana' : "Questi incompetenti - prosegue - mettono a rischio l'economia. Prendono in giro i loro elettori, perché non manterranno comunque le promesse. Offendono gli altri cittadini, insultando chi la pensa ...

Il Pd torna in piazza dopo la batosta : manifestazione a Roma contro il governo DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo , a Roma . 'Mi sembra una buona ripartenza non solo ...

Il Pd torna in piazza dopo la batosta : manifestazione a Roma contro il governo DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo , a Roma . Il segretario Martina ha accolto a ...

A Roma il Pd in piazza contro le politiche del Governo Lega-M5S : ... offuscata anche dalla scelta di non dimettersi del ministro dell'Economia. Con lui tutti gli esponenti di primo piano del Pd, da Nicola Zingaretti a Graziano Delrio, da Carlo Calenda, a Paolo ...

A Roma il Pd in piazza contro le politiche del Governo Lega-M5S : «Per l’Italia che non ha paura» è lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, dalle 14 in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del Governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobilitare chi teme gli effetti della «manovra contro il popol...