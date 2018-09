Il Pd chiama all'adunata contro Salvini e Di Maio (e per ritrovare se stesso) : Il Partito democratico scende in piazza a Roma per rilanciare il suo ruolo di maggiore forza di opposizione e per contrastare i provvedimenti annunciati dal governo. Una manifestazione che, nelle speranze del segretario Maurizio Martina e degli altri esponenti Pd, dovrebbe ripetere il successo di quella di Milano del 29 agosto quando a mobilitarsi furono i dem ma anche le altre forze anti razziste che si oppongono alle politiche del ministero ...

“Andiamo in hotel!”. Moglie e amante chiamano il ‘taxi’ : alla guida? Il marito! : Un intrigo amoroso risoltosi… grazie a Uber. Una storia assurda, un copione da film, per un pover’uomo che ha scoperto il tradimento della Moglie in modo del tutto paradossale sul posto di lavoro. È successo tutto in Colombia nelle scorse ore: una donna del posto voleva trascorrere il resto del pomeriggio con il suo amante in una camera privata così ha richiesto un Uber – il servizio di taxi ‘privato’ – per ...

Inter - Spalletti ne chiama 22 : out Vrsaljko : ROMA - L' Inter si appresta a vivere la gara del Giuseppe Meazza di Milano col Cagliari di Rolando Maran , in programma domani sera, sabato 29 settembre, alle 20.30 e valida per la settima giornata di ...

Inghilterra e Galles - in aumento i neonati chiamati "Lucifer" : Secondo l'Office for National Statistics sarebbero sette i neonati che lo scorso anno sono stati chiamati 'Lucifer' in Inghilterra e Galles. Aggiungendoli a quelli che sono stati chiamati con quel ...

Albano Laziale - 28enne schiavizzata dall'amica che chiamava 'sorella' : Regina ha 28 anni , era una ragazza bellissima: lunghi capelli biondi, occhi azzurro cielo. "Era" perché nel giro di qualche mese è diventata un'altra persona: ingrassata, trascurata, piena di lividi, ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Davide Formolo si tira fuori dai giochi? Cassani chiamato all’ultimo ballottaggio : Davide Formolo si sarebbe chiamato fuori dalla corsa verso una maglia azzurra per i Mondiali 2018 di Ciclismo in programma domenica 30 settembre a Innsbruck. L’indiscrezione riportata da tuttobiciweb arriva direttamente da Cesenatico dove era posto l’arrivo del Memorial Pantani, corsa vinto da Davide Ballerini e con Vincenzo Nibali grande protagonista nel finale. Il veronese ha invece concluso in ultima posizione a quattro minuti di ...

Scuola - abolire la chiamata diretta docenti : ‘uno dei fallimenti della Buona Scuola’ : Il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, ha commentato il disegno di legge predisposto dal senatore leghista Mario Pittoni per l’abolizione della chiamata diretta docenti, una delle colonne portanti della Buona Scuola renziana, uno dei motivi di maggior protesta da parte dei docenti dall’introduzione della legge 107. Si tratta di ‘un provvedimento sbagliato, frutto di scelte che non condividiamo, – ha ...

Niger - prete italiano rapito dagli islamisti/ Ultime notizie - Don Pigi Maccalli : Tajani chiama Issoufou : prete italiano rapito in Niger: Padre Pierluigi Maccalli, noto per la lotta contro le mutilazioni femminili, forse preso dagli jihadisti. Ultime notizie e il contenuto della sua missione (Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 10:15:00 GMT)

Virus West Nile - allerta in Sardegna/ Ultime notizie - febbre del Nilo : cacciatori bresciani chiamati in azione : febbre del Nilo, allerta Virus West Nile in Sardegna: aumentano i casi di animali infetti. Stato di pre-allerta nel Lazio, dove tre cavalli sono stati colpiti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:08:00 GMT)

Soon-Yi - moglie di Woody Allen - rompe il silenzio : "Su mio marito solo menzogne. Mia Farrow? Madre crudele. Mi chiamava 'ritardata'" : Dopo anni di scandali e di polemiche, Soon-Yi Previn, moglie di Woody Allen e figlia adottiva di Mia Farrow, ha deciso di rompere il silenzio in un'intervista esclusiva, rilasciata al New York Magazine. Sposata al regista da vent'anni, non soltanto ha smentito le accuse di molestie da parte di Allen verso la sorellina Dylan, ma ha descritto la mamma adottiva come una donna manipolatrice, crudele e senza cuore. Una pessima Madre, dunque, mossa ...

Roma-Chievo 0-0 LIVE : i giallorossi chiamati al riscatto : Prende il via la domenica per il campionato di Serie A, in campo nel lunch match Roma e Chievo, partita molto importante per le due squadre. Gli uomini di Di Francesco chiamati a riscattare il ko contro il Milan, il Chievo all’ultimo posto dopo la penalizzazione di tre punti per il caso plusvalenze fittizie. Roma-Chievo, le formazioni ufficiali Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Nzonzi, Pellegrini, Cristante; Under, ...

Il Papa richiama alla conversione i mafiosi : Li ha invitati alla mensa eucaristia, alla messa, perché 'è da lì che attingiamo l'amore di Cristo per portarlo nelle strade del mondo'. Simpatica la tirata d'orecchi che Francesco ha dato alle ...

Juventus-Sassuolo - Allegri ne chiama 22 : out Barzagli : TORINO - In vista del match interno col Sassuolo , valido per la quarta giornata di campionato e in programma domani alle 15 all' Allianz Stadium , al termine della rifinitura odierna al Training ...

Leclerc alla Ferrari : 'Me l'ha detto Arrivabene al telefono - gioia immensa. Poi ho chiamato la mia famiglia' : Arrivabene, team principal Ferrari, ndr , mi ha chiamato tra sabato e domenica per annunciarmi la novità e in quel momento ero il ragazzo più felice del mondo. Ho chiamato subito la mia famiglia per ...