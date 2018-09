Il Mucchio selvaggio | Mel Gibson sta scrivendo e dirigerà il remake del primo western

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 settembre 2018) Melstailde Il. La produzione è sempre Warner Bros, come per l’originale film del 1969 diretto dal compianto Sam Peckinpah. Un altro, insomma, per Hollywood. Questa volta di un film controverso e allo stesso tempo immenso. William Holden è il capobanda Pike, Ernest Borgnine il fido compagno Dutch (a proposito nel forte legame di amicizia con Pike ci sta anche una lettura gender), Robert Ryan l’inseguitore tradito e malinconico, Ben Johnson e Warren Oates i comprimari di lusso. Uncrepuscolare che segna la fine definitiva di un’epoca, sia storica che cinematografica, attraverso la catarsi di un sangue volontariamente fasullo che sprizza dalle ferite d’arma da fuoco sui corpi degli antieroi di frontiera, e che Peckinpah volle realistico come quello della guerra in Vietnam che all’epoca si vedeva in tv e che mai si era ...