Il congedo di paternità rischia di sparire | online una petizione per salvarlo

congedo di paternità - perché allungarlo e renderlo obbligatorio : Sarà un banco di prova importante, per un governo che sostiene di voler tutelare “la famiglia”, sebbene solo di un certo tipo a quanto è parso fin dai primi giorni dalle dichiarazioni del ministro leghista Lorenzo Fontana. Si tratta del Congedo di paternità obbligatorio remunerato. La Legge di Bilancio dello scorso anno l’aveva esteso da due a quattro giorni. Una durata evidentemente ridicola, quasi da barzelletta, ma che per il retroterra del ...

congedo di paternità - la sperimentazione a 4 giorni? Scade a fine anno. L’appello perché diventi strutturale : Il Congedo di paternità a quattro giorni ha i giorni contati. perché mentre Legge di Bilancio 2017 ha esteso per l’anno in corso il Congedo obbligatorio remunerato, se l’attuale governo non deciderà di confermarla, la sperimentazione si concluderà entro la fine del 2018. Decretando l’annullamento di quel passo in avanti (anche se timido) compiuto in direzione di un riequilibrio dei compiti tra entrambi i genitori e di una conciliazione ...