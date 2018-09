Il Circolo vela Bari è campione italiano

Vela – Weekend ricco di successi per il Circolo Gargnano-Lago di Garda : Cv Gargnano, con Yacht Club Cortina organizza e vince tutto nei Melges 24 Week end ricco di successi per il Circolo Vela Gargnano-Lago di Garda. Nemmeno il tempo di fermasi a gustare la bella Centomiglia dell’8-9 settembre, regata che tagliando i 68 anni si conferma la più longeva di tutto il panorama nazionale, ed ecco arrivare la buona organizzazione del Campionato Italiano del Monotipo Ufetto 22, più, nelle stesse giornate, due ...

Vela – Al Circolo vela Torbole tornano regine le ex classi olimpiche : Le classiche al Circolo Vela Torbole: FD, Soling e Tempest di scena dal 23 al 26 agosto. Le ex olimpiche tornano regine sul Garda Quasi una settantina di equipaggi animeranno il Circolo Vela Torbole e le acque del Garda Trentino dal 23 al 26 agosto: come ogni anno tornano a regatare classi, che hanno rappresentato un pezzo di storia della Vela nazionale e internazionale e che ancora hanno molti appassionati. E per il Circolo Vela Torbole ...

Vela – Trofeo Santa Chiara al Circolo vela Marciana Marina : Il Trofeo Santa Chiara al Circolo Vela Marciana Marina Anche quest’anno come sempre il Circolo della Vela Marciana Marina ha reso omaggio alla Santa patrona del paese con il Trofeo Santa Chiara. In mare per le due prove disputate con venti leggeri dai quadranti sud i giovani velisti della classe Optimist-categoria Cadetti, L’Equipe-categorie Evo e Under 12, 420 e Libera. A dirigere il Comitato di Regata il giudice rosignanese Maurizio ...

Vela – Europeo 29ER : Waink e Gambarin argento - il Circolo Gargnano-Lago di Garda in festa : Waink e Gambarin d’argento all’Europeo 29ER Ferragosto di festa al Circolo Vela Gargnano-Lago di Garda grazie a Michelle Waink e Claudia Gambarin, vice campionesse d’Europa 29ER alle regate disputate sul mare finlandese di Helsinki. La Waink e la Gambarin, allenate dal coach Giulio Comboni, aggiungono un secondo posto al quarto meritato nel Mondiale Giovanile di luglio, a Corpus Christi in Texas, quando a vincere fu la ...

Vela - il ‘Garda Sailing Challenge 2018’ passa nelle mani del Circolo Gargnano : ecco le gare in programma : Dopo le due giornate della 32° Trans Benaco dei Club del Circolo Nautico di Portese e del Garda Limone Sailing, tocca ora alle prossime due tappe d’inizio settembre, il 52° Trofeo Gorla e la 68° Centomiglia Il “Garda Sailing Challenge 2018” passa nelle mani del Circolo Vela Gargnano. Dopo le due giornate della 32° Trans Benaco dei Club del Circolo Nautico di Portese (presidente Francesco Tirelli) e del Garda Limone ...

Vela – Campionato nazionale a squadre Optimist : splendido podio per il Circolo Velico Ravennate : Campionato nazionale a squadre Optimist, il Circolo Velico Ravennate è di nuovo sul podio Marina di Ravenna, 2 agosto 2018 – Continuano a piovere soddisfazioni in casa Circolo Velico Ravennate e, ancora una volta, il motivo dell’orgoglio sono proprio i giovanissimi atleti della squadra Optimist. Già reduci da una buona scia di successi in corso di stagione, e sotto la guida esperta dell’istruttore Spike Maioli, i cinque ...