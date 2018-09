Il chitarrista dei Negramaro sta meglio | Risponde agli stimoli

«Lele vi abbraccerebbe tutti». Il messaggio commovente della moglie del chitarrista dei Negramaro : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaro«Grazie ad amici vicini e lontani a sconosciuti e conoscenti, a stars e a fans per il sostegno, per le preghiere e per l’energia positiva che state dimostrando. Sono certa che in qualche modo gli stia arrivando quest’ondata di amore, incoraggiandolo a reagire ancora più forte. ...

L'emozionante post della moglie del chitarrista dei Negramaro. "Lele è il mio tutto. Conoscendolo - vi abbraccerebbe uno a uno" : "Già due volte, per esperienze personali, la natura, il corso degli eventi mi hanno messa davanti all'ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Adesso è diverso perché lo Stop/Pause è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro, al mio tutto. All'amore in persona". Clio Evans, la moglie di Emanuele Spedicato chitarrista ...

L'emozionante post della moglie del chitarrista dei Negramaro. "Lele è il mio tutto. Conoscendolo - vi abbraccerebbe tutti" : "Già due volte, per esperienze personali, la natura, il corso degli eventi mi hanno messa davanti all'ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Adesso è diverso perché lo Stop/Pause è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro, al mio tutto. All'amore in persona". Clio Evans, la moglie di Emanuele Spedicato chitarrista ...

Biagio Antonacci dedica canzone al chitarrista dei Negramaro/ Video - “Quanta vita insieme a te” : Biagio Antonacci, su Instagram, ha pubblicato un Video per Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:18:00 GMT)

Spedicato - ancora prognosi riservata per il chitarrista dei Negramaro : Le condizioni del chitarrista dei Negramaro, Emanuele Spedicato, continuano a restare stazionarie. I sanitari del reparto di rianimazione dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove il musicista è ...

Biagio Antonacci dedica una canzone a Lele - il chitarrista dei Negramaro : Biagio Antonacci canta e suona una canzone per Lele Spedicato dei Negramaro Restano stazionarie le condizioni di Emanuele Spedicato, meglio conosciuto come Lele, il chitarrista della band salentina dei Negramaro. Lele è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il chitarrista sta per diventare padre. In questi duri giorni sia i fan […] L'articolo Biagio Antonacci dedica una canzone a Lele, il ...

Lele Spedicato - l'orrore sul chitarrista dei Negramaro : Selvaggia Lucarelli sputtana un fumettista : È scoppiata una bufera di insulti contro un fumettista, segnalato da Selvaggia Lucarelli, che davanti alle gravi condizioni del chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato , si è spinto a scrivere: '...

Lele Spedicato dei Negramaro - frase choc contro il chitarrista : «Spero che muoia perché fa musica di me**a» : Il solito problema dell'ignoranza nel ritenere il web un mondo parallelo, una zona franca, un non luogo in cui si può essere altro, in cui si può essere la parte peggiore di sè, perché tanto mica è ...

Lele Spedicato dei Negramaro - frase choc contro il chitarrista : 'Spero che muoia perché fa musica di me**a' : ' Spero che muoia perché fa musica di merda ' . Sì questa frase è stata scritta sul serio ed è riferita a Lele Spedicato , chitarrista dei Negramaro ricoverato a Lecce, colpito da emorragia cerebrale ...

EMORRAGIA CEREBRALE - COME STA LELE SPEDICATO DEI NEGRAMARO/ Ultime notizie - gli auguri di Vasco al chitarrista : EMORRAGIA CEREBRALE, COME sta LELE SPEDICATO dei NEGRAMARO: il chitarrista ancora in prognosi riservato, su Facebook arrivano anche gli auguri e l'incoraggiamento di Vasco Rossi(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 01:16:00 GMT)

Lele Spedicato - chi è il chitarrista dei Negramaro : Lele Spedicato è il chitarrista dei Negramaro, ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un malore. Classe 1980, è nato a Veglie, in provincia di Lecce, ed è stato, insieme a Giuliano Sangiorgi e al bassista Ermanno Carlà, il fondatore di una delle band italiane più famose di sempre. Barba lunga, sorriso enigmatico e una grande passione per la musica, Emanuele Spedicato, per gli amici Lele, non ha mai abbandonato i Negramaro e in questi ...

Lele Spedicato - ore decisive per il chitarrista dei Negramaro : "Si spera nessun danno" : I prossimi esami neurologici valuteranno se il paziente riporterà danni e di quale entità. C'è la possibilità di un recupero...

“Lele è stazionario” : trapela un pizzico di ottimismo per il chitarrista dei Negramaro : Il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato, ricoverato all’ospedale di Lecce a seguito di una presunta emorragia cerebrale, è stazionario: i medici fanno trapelare cauto ottimismo per le sue condizioni di salute Lele Spedicato lunedì è stato colto da malore ed è stato ritrovato privo di sensi nel giardino di casa sua dalla moglie. Il chitarrista dei Negramaro ha avuto presumibilmente un’emorragia cerebrale che ha fatto temere ...

Emorragia cerebrale per Lele Spedicato - come sta il chitarrista dei Negramaro?/ Ultime notizie - tour rimandato : Negramaro, Lele Spedicato come sta? Emorragia cerebrale per il chitarrista: Ultime notizie e condizioni di salute. "Quadro clinico grave ma stazionario": ansia per la moglie Clio Evans(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 01:24:00 GMT)