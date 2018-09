Il calciomercato oggi – Il giovane portiere pronto a ‘volare’

Il calciomercato oggi – Mossa a sorpresa del Genoa : Il calciomercato oggi – Il Genoa sta disputando una stagione positiva, la squadra di Ballardini è reduce dal meritato successo casalingo contro il Chievo, il grande protagonista è stato ancora una volta l’attaccante Piatek. Il polacco è già al centro del mercato, pronte super offerte dall’estero ma anche le big italiane stanno osservano da vicino la situazione. Nel frattempo si avvicina sempre di più l’arrivo di uno svincolato, si ...

Il calciomercato oggi – La mossa del Milan - l’offerta al Genoa ed il ritorno all’Inter : Il calciomercato oggi – Il Milan sta già lavorando al mercato del prossimo anno, che potrebbe riservare un gran colpo a costo zero. Secondo i media inglesi, infatti, il centrocampista dell’Arsenal Aaron Ramsey è uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera per rinforzare la rosa della squadra che verrà. Ramsey, il cui contratto scade a giugno, sarebbe tentato dall’avventura in Italia dopo anni di militanza tra le file ...

Il calciomercato oggi – L’importante retroscena sull’attaccante Icardi : Il calciomercato oggi – Proseguono i colloqui tra l’Inter e il bomber argentino Icardi sull’agognato rinnovo del contratto. Letterio Pino, agente e componente del gruppo di procuratori vicini a Wanda Nara, ha rivelato qualcosa sul futuro e soprattutto sulle voci di mercato che hanno accompagnato nei mesi scorsi il centravanti: “Il rinnovo? C’è serenità totale, chiaro che l’incontro prima o poi si farà nell’interesse di tutti. Mauro ...

Il calciomercato oggi – Juventus-Torino - si profila un derby in famiglia : Il calciomercato oggi – Il calciomercato è già caldo, anche per il futuro. La Juventus ha iniziato in modo positivo la stagione almeno dal punto di vista dei risultati, un protagonista è stato il difensore Leonardo Bonucci, tornato su ottimi livelli dopo l’esperienza poco positiva con la maglia del Milan. Nel frattempo derby in famiglia, il piccolo Lorenzo infatti sta giocando nelle giovanili del Torino, il padre lo accompagna ...

Il calciomercato oggi – Affari tra Milan e Torino : Il calciomercato oggi – Le strategie sul calciomercato portate avanti dal Torino non hanno convinto, in particolar modo per quanto riguarda l’attacco, sono andati via Ljajic e Niang, in rosa solo Belotti, Zaza e Iago Falque considerando Berenger un esterno di centrocampo. Per questo motivo si sta cercando un attaccante per completare il reparto, un calciatore in grado di fare coppia con uno tra Belotti e Zaza. Mazzarri sta infatti ...

Il calciomercato oggi – Caso per la Roma e cessione in vista : Il calciomercato oggi – Si è giocato la 5^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo la partita più importante delle 15 ha messo di fronte Roma e Bologna, pesante sconfitta per 2-0 della squadra di Di Francesco. Ma nelle ultime ore tensione altissima in casa giallorossa, secondo le ultime voci confronto acceso tra Di Francesco e Karsdorp, toni accesi e decisione forte dell’allenatore, quella di mandare in tribuna il ...

Il calciomercato oggi – Ibrahimovic può cambiare ancora maglia : Il calciomercato oggi – Zlatan Ibrahimovic si è trasferito in America e si è confermato protagonista sia dentro che fuori dal campo, si continua a parlare del futuro dell’attaccante svedese, novità a sorpresa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun l’attaccante avrebbe ricevuto un’offerta dal Malmo, club in cui è cresciuto. “Sì, è vero, ho ricevuto una chiamata dal Malmö. Vorrebbero che tornassi a casa. È ...

Il calciomercato oggi – Mossa della Lazio per l’attacco : Il calciomercato oggi – La Lazio è reduce dall’importante successo in Europa League, dopo un inizio non entusiasmante il club biancoceleste ha trovato risultati e gioco ed adesso si candida ad essere grande protagonista. Si continua inoltre a pensare al calciomercato, secondo indiscrezioni di CalcioWeb occhi puntati su Krzysztof Piatek, vera riveLazione di questo inizio di campionato con gol e partite convincenti. Il presidente ...

Il calciomercato oggi – La rivelazione dell’attaccante Quagliarella : Il calciomercato oggi – “Jose’ Mourinho, quando giocavo nell’Udinese, dopo una partita mi disse di andare da loro. Negli anni sono stato vicino all’Inter in due-tre occasioni, poi le trattative non si sono concretizzate”. Fabio Quagliarella, il calciatore in attivita’ con il maggior numero di reti in Serie A, ha iniziato la stagione segnando come di consueto gol pesanti e di pregevole fattura per la sua Sampdoria, e si appresta ad ...

Il calciomercato oggi – Juventus - ecco il colpo ‘alla Cristiano Ronaldo’ [NOME e DETTAGLI] : Il calciomercato oggi – La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Valencia, la squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di iniziare la competizione con una vittoria per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione. Nel frattempo a tenere banco è sempre il mercato, in particolar modo nelle ultime ore dichiarazioni importanti da parte di Agnelli che ha rivelato che la società è alla ricerca di un nuovo ...

Il calciomercato oggi – Il nuovo colpaccio della Juventus - scatenato Agnelli : Il calciomercato oggi – La Juventus è reduce dal successo in Serie A contro il Sassuolo, la squadra di Massimiliano Allegri guida la classifica del massimo torneo italiano ed adesso si prepara per scendere in campo in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni di calciomercato da parte di Agnelli in un’intervista concessa al ‘Financial Times’: “dobbiamo essere in grado di comprare il prossimo Cristiano Ronaldo, ...

Il calciomercato oggi - nuova squadra per l’attaccante Gilardino : Il calciomercato oggi – Alberto Gilardino è pronto a rimettersi in gioco, in arrivo una nuova destinazione per l’attaccante, nelle ultime ore sembrava ad un passo l’accordo con il Monza ma adesso è arrivato un colpo di scena. Il calciatore attualmente svincolato sta valutando la proposta del Pro Piacenza, società di Serie C. Offerto un biennale, la risposta di Gilardino è attesa entro le prossime ore e tutto fa pensare ad una fumata ...

Il calciomercato oggi - grande colpo dell’Inter per gennaio : Il calciomercato oggi – Situazione caldissima in casa Inter, i nerazzurri sono reduci dalla pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro il Parma ed in generale da un avvio di stagione difficilissimo. La posizione del tecnico Luciano Spalletti è già dunque a serio rischio e la dirigenza sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni di avvicina sempre di più il primo colpo per il mercato di ...

Il calciomercato oggi : mossa pazzesca della Juventus - i bianconeri pagano la clausola : Il calciomercato oggi – E’ iniziata la quarta giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo ed emozioni. Ma a tenere banco sono anche le notizie di calciomercato, importanti indicazioni per quanto riguarda la Juventus. Nelle ultime ore è arrivata la notizia del rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio, rinnovo fino al 2023: un anno in più di durata, 3 milioni più bonus l’ingaggio, la novità che ribalta le ...