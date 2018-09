Il Bologna di Inzaghi ritrova gol e fiducia | un guizzo di Orsolini regala i 3 punti

Bologna-Udinese La diretta dalle 12.30 Inzaghi cerca punti per la tranquillità : Il Bologna torna a giocare di fronte ai propri tifosi, forte dei 3 punti raccolti nell'ultimo impegno casalingo ai danni della Roma, ed ospita l'Udinese. I felsinei devono vincere per abbandonare, ...

Serie A - Bologna - Inzaghi : 'Le frasi di Rami? Parliamo di calcio per favore...' : 'Le frasi di Rami? Parliamo di calcio per favore va'...'. Filippo Inzaghi non raccoglie la provocazione del suo ex giocatore al Milan, 'Da allenatore era una catastrofe', e cerca di guardare in faccia ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Udinese? Ha giocatori di caratura» : Bologna - "Una formazione di base mi piacerebbe averla, ma non sono mai riuscito ad avere tutti a disposizione. Spero che presto accada e così ci si potrà divertire. Anche se nella sfortuna abbiamo ...

Juventus-Bologna - Inzaghi : 'Affrontiamo la squadra più forte d'Europa - servirà la partita della vita' : Contro la Roma si è sbloccata in tutto il Bologna: primi due gol e prima vittoria della stagione, tre punti importanti per ripartire. Neanche il tempo di godersi questo successo, che i rossoblù sono ...

Juventus-Bologna in diretta su Dazn - Filippo Inzaghi : 'Venderemo cara la pelle' : Alle ore 21:00, in un 'Alliaz Stadium' vestito completamente per la festa, la capolista bianconera, proiettata verso l’ennesima vittoria dello scudetto, affronterà la formazione rossoblu di Filippo Inzaghi nella sesta giornata di Campionato di Serie A 2018/2019. La squadra del Bologna cercherà di dare seguito alla vittoria ottenuta contro la Roma per salire in classifica. Il match sarà visibile esclusivamente in live-streaming. Dove vedere ...

Bologna - Inzaghi : “la Juve è la squadra più forte d’Europa” : Filippo Inzaghi medita di cambiare il Bologna in vista della trasferta in casa dei campioni d’Italia, Per cause di forza maggior e per la forza dell’avversaria: “La Juventus è a mio avviso la squadra più forte d’Europa in questo momento e noi siamo contati”. Nonostante questo, Inzaghi non perde la sua proverbiale fiducia e non parte battuto: “Doveva essere una sfida impossibile anche quella con la Roma, ...

Bologna - Inzaghi : "Con la Juve come contro la Roma - cerchiamo l'impresa" : 'A testa alta': Pippo Inzaghi non si presenta con la faccia di chi ha avuto ragione, nel battere la Roma con una squadra piena di debuttanti, ma con l'espressione di chi cerca la ferocia della ...

Bologna - Inzaghi : “Juve squadra più forte d’Europa - ma non partiamo battuti” : “Ero fiducioso prima e sono fiducioso adesso, per me non cambia nulla. Dobbiamo continuare su questa strada, non basta una prestazione positiva, dobbiamo dare continuità al nostro lavoro“. Così si è espresso il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi, dopo la convincente vittoria sulla Roma e alla vigilia del match di domani in casa della Juventus capolista, che domani cercherà il sesto successo su altrettante partite. ...

Bologna-Roma - Inzaghi : "Dedicata ai nostri tifosi" : L'allenatore rossoblù si gode il rotondo 2-0 ai danni dei giallorossi, attaccati da Di Francesco: ''Manca il giusto atteggiamento: adesso zitti e pedalare''

Bologna - Santander : 'Credo nel lavoro di Inzaghi - il gol è per la mia famiglia' : Federico Santander, attaccante del Bologna, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport nel post del match contro la Roma: 'La squadra era molto motivata, sono contento per i tre punti e per il gol. Sempre creduto nel lavoro dell'allenatore. Dedico il gol alla mia famiglia'.

Bologna-Roma - Inzaghi : 'Troppo facile vincere qui. Invertiamo la rotta' : A spingere il Bologna quest'oggi ci hanno pensato circa 500 tifosi che con i loro cori hanno fatto sentire la loro vicinanza alla squadra durante la rifinitura. "Abbiamo tifosi meravigliosi, che ...

Bologna - Inzaghi si gioca la panchina : testa a testa per l’eventuale sostituto : Inizia di stagione sicuramente negativo per il Bologna, il club rossoblu non riesce a trovare la via delle rete ed ovviamente la classifica non può che essere pericolosa. La squadra di Filippo Inzaghi adesso si prepara per il match contro la Roma, partita difficile ma la dirigenza si aspetta risposta soprattutto dal punto di vista della prestazione. L’allenatore Inzaghi è sulla graticola, in turno infrasettimanale aiuta il tecnico ma ...

Bologna in crisi - ma il pubblico è da favola : “invasione” di tifosi a Casteldebole - Inzaghi carica la squadra : Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del pubblico di Bologna accorso a Casteldebole ad incitare la squadra Il Bologna sta vivendo un inizio di stagione senz’altro complicato sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Il pubblico bolognese però non ha voltato le spalle alla squadra, anzi, si è presentato in massa oggi a Casteldebole per incitare i calciatori verso un cambio di rotta totale dopo le prime gare di ...