Il blitz di Casaleggio nel Nordest per soffiare gli industriali alla Lega

(Di domenica 30 settembre 2018) La strategia ha due facce, apparentemente in contrasto tra di loro, ma speculari nel cammino di un Movimento camaleontico per sua stessa natura. Il primo obiettivo, raggiunto dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def, era quello di espugnare il fortino istituzionale del Ministero dell'Economia, costringendo il ministro Giovanni Tria ad ingoiare il rospo di un deficit al 2,4% del Pil. Con la ciliegina sulla torta dell'inserimento in manovra del reddito di cittadinanza. La seconda bandierina, i pentastellati vogliono piantarla al Nord. Una vera e propria campagna tra partite Iva e imprenditori della parte più produttiva del Paese, che dovrà essere condotta sul territorio da Di Maio in prima persona. Se ne era parlato, come anticipato dal Giornale il 10 aprile scorso, all'indomani delle elezioni politiche, ancora prima della firma del contratto di governo con la. E ora i ...