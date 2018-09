Il Barcellona non ingrana e Messi lancia messaggi | “dobbiamo migliorare”

Barcellona - l'infortunio di Umtiti diventa un giallo. Valverde : 'Non so quando tornerà' - : Il difensore francese avrebbe infatti riportato un grave infortunio al ginocchio sinistro : l'indiscrezione, riportata dal quotidiano Sport, non ha trovato conferme ufficiali all'interno del club, ...

Barcellona sconfitto - il Leganes accusa i blaugrana : 'Non sanno perdere' : Una sconfitta inattesa, un ko difficile da prevedere viste le formazioni scese in campo. Leganes da un lato e Barcellona dall'altro, nessuna vittoria in campionato per i padroni di casa e zero ...

Liga - Barcellona e Real Madrid k.o. nello stesso turno : non accadeva da quasi 4 anni : L'evento ha una frequenza paragonabile a quella di una eclissi totale di Sole: era da quasi quattro anni che Barcellona e Real Madrid non perdevano nella stessa giornata della Liga, come accaduto ieri ...

Liga - la Federcalcio non autorizza Girona-Barcellona negli USA : La Federcalcio spagnola ha comunicato alla Liga che non autorizzerà la disputa di Girona-Barcellona a Miami. Troppe incognite attorno all'evento. L'articolo Liga, la Federcalcio non autorizza Girona-Barcellona negli USA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Barcellona - Busquets : 'Migliore al mondo? Messi - non c'è paragone con Modric' : Sergio Busquets , centrocampista del Barcellona , parla di Lionel Messi : 'Il migliore al mondo? Adesso e da multo anni è Messi e lo sarà fin quando non si ritirerà. Modric è spettacolare ma Leo non ha paragoni, nè con Luka nè con nessun altro'.

Braida : “Champions? Barcellona non teme nessuno” : “Il Barcellona ha la consapevolezza di essere una delle squadre più importanti, rispetto per tutti, ma il Barcellona non deve aver paura di nessuno”. E’ la filosofia con cui i blaugrana si preparano ad affrontare la Champions come sottolinea il direttore sportivo dei catalani, Ariedo Braida, parlando del sorteggio di Montecarlo che ha inserito Messi e compagni nel girone B con Tottenham, Psv Eindhoven e Inter. “Le ...

MESSI : "JUVENTUS CON CRISTIANO RONALDO FAVORITA PER LA CHAMPIONS"/ Fedeltà al Barcellona : "non me ne vado" : MESSI: "Juventus con CRISTIANO RONALDO FAVORITA per la Champions". Ultime notizie, il fuoriclasse del Barcellona sottolinea: "Il Real Madrid si è indebolito"(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 00:45:00 GMT)

Spagna - a Barcellona il reddito di cittadinanza è ‘digitale’. Ma in Europa non è una novità : Il leader dei 5 stelle Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria in queste ore sono impegnati in continui confronti a distanza per reperire idee e soprattutto risorse da riversare nel redditto di cittadinanza. Misura sociale che a Barcellona da qualche tempo è in fase di piena sperimentazione. Dallo scorso maggio la fascia metropolitana di Besòs – enorme agglomerato che racchiude dieci quartieri situati a nord-est ...

Telefónica lascia Barcellona e Real : non sarà più sponsor dei due club : La compagnia di telecomunicazioni pone fine all'attività di sponsorizzazione di Barcellona e Real Madrid: il gruppo punta sull'offerta televisiva. L'articolo Telefónica lascia Barcellona e Real: non sarà più sponsor dei due club è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Barcellona - Rakitic : 'Orgoglioso di rimanere qui - non esiste squadra migliore' - : IL TOP - 'Non c'è una squadra al mondo che può darmi più di quanto mi possa dare il Barcellona, a parte il denaro. Ho ascoltato mia moglie e il mio cuore. E anche Valverde mi ha aiutato moltissimo in ...