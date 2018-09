Il balcone di Di Maio ha fatto il miracolo

huffingtonpost

(Di domenica 30 settembre 2018) Piazza piena, e non era scontato. A occhio quindici, ventimila persone, come sempre almeno il doppio per gli organizzatori. Piazza del Popolo, in una Roma assolata: il corpo del Pd dà il primo segnale di vita, dopo la sconfitta epocale e dopo mesi di discussioni lunari. Come si faceva una volta, soprattutto con iscritti, militanti, arrivati con treni e pullman, ciò che resta di un partito solido sopravvissuto alle teorie (e pratiche) della liquidità leaderistica.Piazza pacata, senza odio e insulti. Inno nazionale e Bella Ciao, Bob Dylan di The times they are a-changin, che non si sentiva da tempo: "If your time to you in worth savin'/then you better star swimmin'/or you'llsink like a stone/for the times thy are a-changin" (tradotto: e se il tempo per voi significa qualcosa fareste , meglio a cominciare a nuotare o affonderete come pietre perché i tempi stanno ...