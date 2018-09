I risultati della settima giornata di Serie A

risultati Serie C Girone A e la classifica - ottima prestazione della Juventus B contro il Novara [FOTO] : 1/26 Maurizio Borserini/LaPresse ...

Hockey prato femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della seconda giornata. Amsicora batte CUS Pisa - Lorenzoni a punteggio pieno : seconda giornata per il campionato femminile di Hockey su prato 2018-2019. L’Amsicora, al debutto stagionale dopo aver saltato l’esordio, trova subito il colpaccio casalingo: sabato, nell’anticipo del secondo turno, batte in casa il CUS Pisa per 3-1 con le reti di Carta, Dalla Vittoria e Vynohradova. Ne approfitta la Lorenzoni che vince ancora e vola a punteggio pieno superando per 4-2 il Butterfly. Successi anche per Argentia, ...

Serie B - risultati e classifica della sesta giornata : Cosenza e Perugia impattano 1-1, senza gol il match tra Ascoli e Cremonese. Questa sera Benevento-Foggia Serie A live, i risultati di oggi e classifica aggiornata

risultati Serie D - il Bari è uno spettacolo : tris alla Cittanovese - vetta della classifica e pubblico fantastico [FOTO e VIDEO] : Risultati Serie D – Si è giocata una giornata molto importante valida per il campionato di Serie D, in particolar modo continua la marca del Bari, la squadra del presidente De Laurentiis si candida ad essere la netta favorita per la vittoria del campionato. pubblico delle grandi occasioni al San Nicola per una partita di Serie D, contro la Cittanovese finisce con un netto 3-0 grazie alle reti di Simeri (rigore), Di Cesare e ...

Serie A - i risultati della settima giornata : Fiorentina, Genoa e Torino hanno vinto le tre partite del pomeriggio; alle 18.00 c'è Parma-Empoli e alle 20.30 Sassuolo-Milan The post Serie A, i risultati della settima giornata appeared first on Il Post.

Serie A femminile - Milan-Fiorentina 3-2. Tutti i risultati della seconda giornata : Vittoria del Milan allenato da Carolina Morace all'esordio casalingo al Vismara. La squadra rossonera si è imposta per 3-2 sulla Fiorentina Women's grazie alla doppietta di capitan Sabatino e alla ...

Serie A - i risultati in diretta live della settima giornata : Formazioni ufficiali CHIEVO-TORINO Chievo, 4-3-2-1,: Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Barba, Depaoli; N. Rigoni, Radovanovic, Giaccherini; Birsa, Leris; Djordjevic. A disposizione: Semper, ...

Serie B - i risultati in diretta live della sesta giornata : Le formazioni ufficiali ASCOLI-CREMONESE Ascoli, 4-3-2-1,: Perucchini; Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia; Frattesi, Troiano, Cavion; Ninkovic; Ganz, Rosseti. All. Vivarini Cremonese, 4-3-3,: ...

Mondiali ciclismo 2018 - i risultati della prova degli uomini in diretta live : ...59 30 set Benvenuti nel nostro live, oggi pomeriggio conosceremo dunque il nuovo campione del mondo, a Innsbruck si corre la gara conclusiva dei Mondiali di ciclismo, la prova in linea uomini elite

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Warriors ko - vince Leonard all'esordio : Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 122-104 Alla Rogers Arena di Vancouver sono bastati pochi possessi del nuovo n°2 in maglia Raptors per far venire gli occhi a cuoricino a tanti tifosi canadesi. ...

Tiro con l’Arco – Campionati Italiani Targa 2018 - tutti i risultati della seconda giornata di gare : Decisi i finalisti assoluti individuali e a squadre arco olimpico e compound al termine di sfide alquanto combattute Conclusa la seconda giornata dei Campionati Italiani Targa 2018. Decisi tutti i finalisti assoluti individuali e a squadre arco olimpico e compound che domenica si sfideranno per i tricolori davanti alla Cattedrale di Trani, in diretta streaming su YouArco. Nell’olimpico match per l’oro tra l’olimpionico ...

Rugby - Top 12 2018-2019 : risultati e classifica della terza giornata. Clamorosa sconfitta del Calvisano - Valorugby Emilia vola in vetta : Ha del clamoroso la sconfitta della capolista Patarò Calvisano in trasferta con il Lafert San Donà nella terza giornata del Top 12 2018-2019 di Rugby. Cambia dunque la vetta della classifica: il ValoRugby Emilia è la grande sorpresa e diventa prima della classe. Andiamo a rivivere questo terzo turno con i risultati e la classifica aggiornata. terza giornata 16:00 Fiamme Oro Rugby – Toscana Aeroporti I Medicei 15 : 14 Arbitro: ...

I risultati della settima giornata di Serie A : Nell'anticipo di Torino la Juventus ha battuto 3-1 il Napoli: ora ha sei punti di vantaggio in classifica The post I risultati della settima giornata di Serie A appeared first on Il Post.