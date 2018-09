Huawei Watch GT potrebbe accompagnato da una smartband con ricevitore GPS

Huawei Watch GT certificato dall’FCC : Nel database dell'FCC è apparso un dispositivo con nome in codice FTN-B19 che dovrebbe essere proprio Huawei Watch GT. Ecco le sue feature L'articolo Huawei Watch GT certificato dall’FCC proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancerà il primo smartphone con 5G nel 2019 - mentre Huawei Watch 3 potrebbe chiamarsi Watch X : Huawei ha confermato quest'oggi, tramite le parole di Hu Houkun, che l'industria è pronta per la tecnologia 5G e tutto ciò che ne comporta.

Huawei Watch GT e Honor Watch certificati - avranno Wear OS? : Huawei Watch GT e Honor Watch sono appena stati certificati in Europa, potrebbero quindi essere prossimi al lancio, forse con a bordo Wear OS by Google.

Il prossimo smartwatch di Huawei non arriverà tanto presto - parola del CEO : Il CEO di Huawei ha dichiarato durante un'intervista che la compagnia non ha intenzione di rilasciare un nuovo smartwatch nel prossimo futuro. I motivi dietro