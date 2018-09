Huawei Mate 20 Pro garantirà foto più intelligenti con FusionMind

Scopriamo tutte le opzioni di memoria di Huawei Mate 20 - 20 Pro e Porsche Design : Scopriamo quali saranno i tagli di RAM e memoria interna di Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 Porsce Design, che saranno presentato tra un paio di settimane a Londra. L'articolo Scopriamo tutte le opzioni di memoria di Huawei Mate 20, 20 Pro e Porsche Design proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Huawei Watch GT si mostra nel materiale promozionale : Huawei Watch GT potrebbe essere presentato a breve, ma nel frattempo spunta del presunto materiale promozionale che svela alcuni aspetti del design e le funzionalità principali. L'articolo Il presunto Huawei Watch GT si mostra nel materiale promozionale proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro si mostra nella variante Blue : Huawei Mate 20 Pro, che ormai fa quotidianamente parlare di sé, è stato appena avvistato dal vivo nella colorazione Blue. L'articolo Huawei Mate 20 Pro si mostra nella variante Blue proviene da TuttoAndroid.

Anche per l’Italia il modello Huawei Mate 20 - a differenza del Mate 10 : Non dovrebbe saltare in Italia l'arrivo di Huawei Mate 20: entrambi i modelli, quello standard e la versione Pro, saranno predisposto per la commercializzazione nel nostro mercato, differenziando la proposta commerciale rispetto a quanto accaduto l'anno scorso con il Mate 10. Un'altra conferma arriva dalle pagine di XDA Developers, che ha citato gli operatori mobili che andranno poi a smerciare il dispositivo nei vari territori di ...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : il nuovo materiale promozionale ci svela tutto : Manca poco alla presentazione dei nuovi top di gamma di Huawei, che avverrà a Londra il 16 ottobre, eppure già sappiamo molte delle caratteristiche interessanti che questi due device portano con sé. Pare infatti che una sequela di immagini promozionali siano state rilasciate da Israele rendendo note alcune delle specifiche tecniche dei Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Tutte le novità di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro Tramite il rilascio di queste ...

Anche Huawei Mate 20 potrebbe essere commercializzato in Italia : Quest'anno Huawei potrebbe decidere di portare nel nostro Paese Anche Huawei Mate 20, che andrebbe ad aggiungersi alla versione Pro. L'articolo Anche Huawei Mate 20 potrebbe essere commercializzato in Italia proviene da TuttoAndroid.

Huawei regala una band 3 pro a chi acquista il Mate 20 Lite fino a fine ottobre : Huawei Mate 20 Lite è arrivato in Italia il 3 settembre e acquistandolo fino al 24 ottobre si potrà ricevere in omaggio una band 3 pro, dal valore di 99,90 euro. Per aderire alla promozione, in seguito all’acquisto dello smartphone, bisognerà registrarsi sul sito Huaweipromo.it entro il 10 novembre 2018 ed indicare i propri dati, l’IMEI dello smartphone, la data d’acquisto e lo scontrino come prova d’acquisto. Sulla ...

Huawei seguirà il Never Settle secondo la rete : sui Mate 20 è attesa un’evoluzione sulla fotocamera : Quel Never Settle sbandierato di continuo da OnePlus sembra essere un motto tanto caro anche a Huawei, che avendo sorpreso tutti a inizio […] L'articolo Huawei seguirà il Never Settle secondo la rete: sui Mate 20 è attesa un’evoluzione sulla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro svelati : specifiche e prezzo ufficiali : Entrambi i dispositivi gireranno con processore Kirin a 7nm , il primo nel suo genere al mondo. Il Mate 20 avrà 4GB di RAM mentre il Mate 20 Pro ne avrà 6GB. Entrambi i modelli avranno una memoria ...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro svelati quasi completamente da nuovo materiale promozionale : Prezzi, specifiche e funzioni di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro svelate da una serie di immagini promozionali. In arrivo anche un nuovo sistema di raffreddamento. L'articolo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro svelati quasi completamente da nuovo Materiale promozionale proviene da TuttoAndroid.

Assegnati a Huawei Mate 20 Pro - Google Pixel 3 e OnePlus 6T i presunti punteggi di DxOMark : Dal lontano oriente arriva una presunta classifica futuristica di DxOMark che amplierebbe di molto gli orizzonti attualmente della graduatoria attualmente pubblicata. Fra gli smartphone presenti ce ne sono di ufficializzati o meno a scompigliare una top 15 con a capo Huawei Mate 20 Pro, davanti a Google Pixel 3, molto lontano da OnePlus 6T. L'articolo Assegnati a Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3 e OnePlus 6T i presunti punteggi di DxOMark ...

Huawei Mate 20 Lite regalerà una Band 3 Pro fino a fine ottobre : Huawei ha deciso di prolungare la promozione dedicata agli acquirenti del nuovo Huawei Mate 20 Lite: Huawei Band 3 Pro è in regalo fino al 24 ottobre. L'articolo Huawei Mate 20 Lite regalerà una Band 3 Pro fino a fine ottobre proviene da TuttoAndroid.

Kirin 980 confermato su Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : L’uscita di Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro è molto attesa in quanto sono dispositivi che promettono una grande evoluzione rispetto alla già consolidata linea di Huawei P20 che ha riscosso molto successo nelle vendite del 2018.Gli smartphone in questione sono molto attraenti dal punto di vista estetico e promettono grandi funzionalità a livello hardware e fotografico, grazie all’integrazione dei sensori ottici marchiati LEICA.Kirin 980 ...

Pessime notizie sull’uscita in Italia per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : tra ritardi e rinunce : Ci sono notizie molto poco incoraggianti che oggi 26 settembre possiamo prendere in esame per quanto concerne due smartphone molto attesi come Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Se da un lato abbiamo già le prime tracce software dei due smartphone prossimi alla presentazione ufficiale, come abbiamo avuto modo di notare nella giornata di ieri con la possibilità di scaricare i loro temi (qui tutti gli approfondimenti del caso), in questo frangente ...