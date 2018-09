HTGAWM 5×01 recensione | il tradimento della Keating

ilnotiziangolo

: Io sono sconvolta dalla 5*01, la fine poi bruhhh ?? #HTGAWM - reverof_os : Io sono sconvolta dalla 5*01, la fine poi bruhhh ?? #HTGAWM -

(Di domenica 30 settembre 2018)5×01– Il primo episodioserie Tv con Viola Davis è andato in onda sulla ABC giovedì, 27 settembre 2018. “Your Funeral” lascerà scontento uno dei K4, che si prepara a diventare il nuovo nemico dell’avvocato. Come vedremo nella nostradi5×01, emergerà inoltre il segreto da sviscerare in questa quinta stagione. Ancora una volta, occhio agli SPOILER presenti qui di seguito.5×01 sinossi in breve Frank si accorge che Maddox, uno dei nuovi studenti, potrebbe aver mentito. L’avvocato intanto cerca un modo per risalire la china, mentre affronta il primo giorno in aula per il suo corso di codice penale. Ingaggiata la gara fra gli studenti, non tutti i K4 riusciranno ad accedere allo step successivo. Intanto, Oliver si attiva per trovare un nuovo appartamento per sé, Connor e gli amici. ...