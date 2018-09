Harnaam Kaur | la modella con la barba Video | Maltrattata | ma oggi sono forte | ho

Harnaam Kaur : chi è la ragazza con la barba entrata nel Guinness dei Primati : Harnaam Kaur : chi è e perché ha la barba Harnaam Kaur è una ragazza di 27 anni cresciuta nel Berkshire, in Inghilterra. Da 15, invece, lotta contro insulti e offese a causa del suo aspetto. Il volto di Harnaam è ricoperto da una folta barba cresciuta improvvisamente durante la pubertà, un periodo estremamente delicato per […] L'articolo Harnaam Kaur : chi è la ragazza con la barba entrata nel Guinness dei Primati proviene da Gossip e Tv.

