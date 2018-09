Guns N' Roses | il nuovo album potrebbe arrivare ma non c' è ancora una data RUMORS

Blastingnews

(Di domenica 30 settembre 2018)presto per dirlo ma ci sono ottimi indizi: qualche giorno fa Slash, intervistato dalla radio americana WRIF, ha detto che qualcosa ci sara' nel futuro della band, ma al momento non si pone delle scadenze fisse: Posso però dire con molta sicurezza che faremo qualcosa. Ma succedera' quando succedera', come con qualsiasi cosa riguardante iN'. Nella giornata di ieri il padre del chitarrista, Anthony Hudson, tramite il suo account Instagram ha confermato con un semplice post che ilsi fara': In attesa di tempistiche non possiamo non pensare all'ultimoin studio della band, o meglio, del cantante Axl Rose, visto che in quegli anni Axl era l'unico componente della formazione originaria. E quindi dobbiamo risalire a Chinese Democracy del 2008: possiamo parlare di flop, o comunque dell'ultima cosa che ci viene in mente quando pensiamo agli...