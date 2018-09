Grande Fratello Vip | la Del Santo entrerà nella seconda puntata di lunedì

Grande Fratello Vip : Elia Fongaro rivela di avere un debole per Silvia Provvedi : Due concorrenti del “Grande Fratello Vip 3”, anche se per il momento non condividono la stessa casa, stanno attirando l'attenzione dei telespettatori. Stiamo parlando di Silvia Provvedi che sta trascorrendo una settimana nella zona denominata “Caverna” e del bellissimo modello Elia Fongaro. L’artista modenese e l’ex velino di “Striscia la notizia”, anche se si sono visti davvero poco, hanno dimostrato di avere un interesse reciproco. Alcune ore ...

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi piange in tv per l'incidente alla Biennale del Cinema : Sono trascorsi pochissimi giorni da quando i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno varcato la famosa 'Porta Rossa' ma gia' sono iniziati i primi pianti e sfoghi. Tra i coinquilini, Giulia Salemi e Lisa Fusco hanno gia' dato modo di far parlare i giornali di sé. Ricordiamo che gli spettatori possono spiare i gieffini su MediasetExtra ogni giorno [VIDEO] dalle 9 alle 6 del giorno dopo. Ed è proprio durante una di queste dirette che la Salemi ...

Grande Fratello Vip - il crollo nervoso di Giulia Salemi. Parlano della 'smutandata' e piange : 'Ero una...' : Una crollo nervoso al Grande Fratello Vip : le lacrime di Giulia Salemi scuotono la casa. Francesco Monte la invita a essere più sicura di sé e la showgirl rivela le sue grandi paure e il momento di ...

Francesco Monte/ Torna a galla la droga : “Mi sono cag*to addosso perché ho visto due…” (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte nella Casa del Grande Fratello Vip, spesso tira in ballo argomenti del passato. Dalla ex fidanzata Cecilia Rodriguez all’Honduras e il famoso “canna-gate”.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 09:31:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : arriva Fabrizio Corona? Con che ruolo? : Gf Vip 2018: arriva Fabrizio Corona nella Casa più spiata d’Italia? Le ultime news ci annunciano che la produzione vorrebbe l’ex re dei paparazzi all’interno del reality di canale 5, in un ruolo ancora da definire. Fabrizio Corona nella casa del Grande Fratello Vip 2018? Che la presenza di Fabrizio Corona potesse aleggiare nel reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini era una cosa che si paventava già da questa estate, ...

Grande Fratello Vip 2018/ Incomprensioni tra Francesco Monte e Giulia Salemi : "Mi viene il vomito!" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: prime Incomprensioni tra Francesco Monte e Giulia Salemi. L'influencer sbotta contro le forzature degli inquilini...(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 05:30:00 GMT)

Giulia Salemi - la tremenda verità su Lory Del Santo : 'Lei al Grande Fratello Vip...?' : Lunedì prossimo Lory Del Santo , che recentemente ha perso un figlio che si è suicidato, potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip . A tal proposito, Giulia Salemi ha una interessante ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona nuovo concorrente nella Casa? Ecco la verità : Fabrizio Corona nella casa del Grande Fratello Vip ? La voce sta facendo il giro del web. Sembrerebbe infatti che gli autori del Gf Vip stiano facendo carte false per avere l'ex re dei paparazzi in ...

Grande Fratello Vip - la Marchesa D'Aragona se ne frega della sua nobiltà : come si è trasformata nella Casa : Fin dal primo giorno di questa edizione del Grande Fratello Vip è stato istituito il thé della Marchesa dove, appunto, la Marchesa D'Aragona insegna il bon ton ai coinquilini della Casa ma nel tardo ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi in lacrime : 'Non sono strutturata' : Giulia Salemi in lacrime al Grande Fratello Vip. Dopo la discussione con Francesco Monte sul bigliettino che l'ex naufrago le avrebbe inviato incitandola a essere più sicura , l'influencer avrebbe ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi irresistibile : ha fatto cadere ai suoi piedi Elia Fongaro : Silvia Provvedi sembra aver fatto breccia nel cuore dell'ex velino di Striscia la Notizia, Elia Fongaro . La scintilla pare essere scoccata nella serata di ieri, venerdì 29 settembre, quando sono ...

“È lui!”. Ilary Blasi svela il suo preferito del Grande Fratello Vip. Chi è : Ilary Blasi è al terzo anno di Grande Fratello Vip. Da qualche giorno è iniziata l’avventura della terza edizione e la signora Totti si sta divertendo a spiare i suoi ragazzi da casa. Lunedì si torna ‘in studio’ per annunciare la parte più dolorosa del gioco: il primo eliminato. Ma occhio, perché c’è anche un rischio squalifica e un nuovo ingresso: toccherà a Lory Del Santo entrare in punta di piedi al Grande Fratello ...

