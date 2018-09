Grande Fratello Vip | Elia Fongaro rivela di avere un debole per Silvia Provvedi

Blastingnews

(Di domenica 30 settembre 2018) Due concorrenti del “Vip 3”, anche se per il momento non condividono la stessa casa, stanno attirando l'attenzione dei telespettatori. Stiamo parlando diche sta trascorrendo una settimana nella zona denominata “Caverna” e del bellissimo modello. L’artista modenese e l’ex velino di “Striscia la notizia”, anche se si sono visti davvero poco, hanno dimostrato diun interesse reciproco. Alcune ore fa il 27enne, nato in provincia di Vicenza, si è confidato con il compagno Maurizio Battista con cui ha avuto la prima discussione a causa del suo atteggiamento. In particolareha svelato al comico diunper la cantante de “Le Donatella”.ha una cotta per la cantante de ‘Le Donatella’ Ieri serae la sorella di Giuliahanno avuto la possibilita', come tutti gli altri concorrenti, di ...