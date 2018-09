Grande Fratello Vip 3 – Seconda puntata del 1° ottobre 2018 – Conduce Ilary Blasi con

Replica Grande Fratello Vip 2018 : è possibile rivedere le puntate su Mediaset Play e La5 : Lunedì 24 settembre 2018 è iniziato il Grande Fratello Vip 2018 con lo scopo di trovare il successore di Daniele Bossari, il vincitore della scorsa edizione del reality show. Le puntate di questa edizione del Grande Fratello saranno trasmesse tutti i lunedì su Canale 5 in prima serata, mentre per poter spiare in ogni momento cosa fanno i vip è possibile utilizzare lo streaming messo a disposizione dal sito Mediaset Play o scaricare l'apposita ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - puntate e tutto quello che c'è da sapere : La terza edizione del reality show di Canale 5 va in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre. Conduce Ilary Blasi con...

Francesco Monte al Grande Fratello Vip : ecco cosa ne pensa Eva Henger : Eva Henger: le parole su Francesco Monte al Grande Fratello Vip Eva Henger è tornata a parlare di Francesco Monte dopo il canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. L’ucraina è stata invitata a Domenica Live per commentare la partecipazione del tarantino alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Partecipazione che arriva proprio in seguito all’esperienza mancata […] L'articolo Francesco Monte al Grande Fratello Vip: ...

Grande Fratello Vip 3 - Eva Henger : "Francesco Monte al GF Vip? Quando i miei figli sbagliano - li metto in punizione - non li premio" : Eva Henger ha presenziato al dibattito dedicato al Grande Fratello Vip 3 che si è svolto durante la puntata odierna di Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso, in onda su Canale 5.La showgirl ungherese, ovviamente, ha parlato di Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne, concorrente della terza edizione del GF Vip, con cui la Henger diede vita al famigerato Canna-gate ai tempi della scorsa edizione de L'Isola dei ...

Grande Fratello 2018 - Mediaset conferma l’ingresso di Lory del Santo nella Casa. A Domenica Live parla il fidanzato : “Su di lei cose inventate” : Lory Del Santo entrerà nella casa del Grande Fratello Vip dopo la morte di Loren, il figlio di 19 anni che si è tolto la vita lo scorso agosto. Mediaset attraverso un comunicato stampa fa sapere che nel corso della seconda puntata del reality l’attrice spiegherà al pubblico “le motivazioni della decisione presa in merito alla sua partecipazione al programma”. Racconterà a Ilary Blasi e Alfonso Signorini i motivi del suo, ormai ...

“Cosa faceva a letto!!”. Valerio Merola - confessione hot al Grande Fratello Vip. Hai capito Moana Pozzi… : Uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 3 in questi primi giorni di reality-show è senza dubbio Valerio Merola. ‘Merolone’ – questo il suo soprannome all’interno del mondo dello spettacolo – è un conduttore televisivo molto in voga soprattutto negli anni ’80 e ’90. Ma perché questo ‘appellativo’? Il nomignolo di Merola nasce negli anni 90. Dopo avere presenziato praticamente ovunque in ...

Grande Fratello Vip 3 - Lory Del Santo - la lettera del fidanzato Marco Cucolo a Domenica Live : "Il funerale del figlio non c'è stato" : Durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, si è parlato di Lory Del Santo e della sua decisione di prendere parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip, per il quale aveva firmato un contratto prima della morte del figlio Loren.Barbara D'urso, durante il dibattito, ha letto in diretta una breve lettera scritta da Marco Cucolo, fidanzato di Lory Del Santo, accusata, in ...

LORY DEL SANTO AL Grande Fratello VIP/ Riccardo Signoretti : “Non è stata ai funerali del figlio? Non è vero..” : LORY Del SANTO lunedì entrerà nella Casa del GRANDE FRATELLO Vip. Alfonso Signorini dice la sua "Cambierà l'atmosfera della Casa, la morte è un tabù"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:52:00 GMT)

ROCCO PIETRANTONIO - EX DI LORY DEL SANTO/ “Grande Fratello Vip? E’ lavoro. Loren la amava” (Domenica Live) : LORY Del SANTO e Marco Cucolo, la coppia scrive una lettera a Barbara d'Urso prima dell'ingresso della showgirl al Grande Fratello Vip e dopo suicidio del figlio Loren.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip : concorrenti in isolamento e Merola dice 'Sono stato con Moana Pozzi' : Il Grande Fratello Vip ha portato in isolamento i concorretti da circa una settimana e i Vip cominciano a conoscersi e lasciarsi andare nelle prime rivelazioni. Il concorrente più preso di mira è Elia Fongaro, il biondo velino di Striscia la Notizia del 2013, che viene tendenzialmente emarginato dagli altri concorrenti per colpa del suo atteggiamento un po' troppo spigoloso. Mario Merola invece ha raccontato della sua breve storia d'amore con la ...

Lory Del Santo e Marco Cucolo/ Lettera dopo suicidio di Loren e prima del Grande Fratello Vip (Domenica Live) : Lory Del Santo e Marco Cucolo, la coppia scrive una Lettera a Barbara d'Urso prima dell'ingresso della showgirl al Grande Fratello Vip e dopo suicidio del figlio Loren.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 14:17:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - Elia Fongaro è convinto di piacere a Silvia Provvedi : "Ricucirò il suo cuore" : L'atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip, reality show in onda sulle reti Mediaset, generalmente parlando, è buona, nonostante si stiano delineando pian piano le prime incompatibilità tra i vari concorrenti.Nella Casa vera e propria (una parte dei concorrenti, come sappiamo, si trova nella Caverna), l'unico concorrente che sta facendo fatica ad integrarsi con il gruppo è Elia Fongaro, ex velino di Striscia la Notizia.prosegui la ...

Grande Fratello Vip - Valerio Merola confessa : 'Storia con Moana Pozzi - com'era a letto'. Sconcerto nella casa : Confessioni piccanti al Grande Fratello Vip . Si parla di avventure e Valerio Merola , il mitologico Merolone , svela ai compagni di reality di aver avuto una breve e intensa storia d'amore con Moana ...

Grande Fratello Vip : Elia Fongaro rivela di avere un debole per Silvia Provvedi : Due concorrenti del “Grande Fratello Vip 3”, anche se per il momento non condividono la stessa casa, stanno attirando l'attenzione dei telespettatori. Stiamo parlando di Silvia Provvedi che sta trascorrendo una settimana nella zona denominata “Caverna” e del bellissimo modello Elia Fongaro. L’artista modenese e l’ex velino di “Striscia la notizia”, anche se si sono visti davvero poco, hanno dimostrato di avere un interesse reciproco. Alcune ore ...