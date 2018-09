Grande Fratello Vip 3 | Lory Del Santo | la lettera del fidanzato Marco Cucolo a Domenica

blogo

: Il merito, quella parolaccia che si chiama merito. Del resto di cosa stupirsi, i 5S mica gridavano in piazza, merit… - davidefaraone : Il merito, quella parolaccia che si chiama merito. Del resto di cosa stupirsi, i 5S mica gridavano in piazza, merit… - AlessiaMorani : Quando la meritocrazia è tutto. Qui siamo oltre gli amici degli amici ormai. Dopo il portavoce del Grande Fratello… - DanieleChieffi : Dopo Genova, dopo il “Grande fratello” (si c’è stata crisi anche lì) forse è il caso che comunicatori, giornalisti,… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Durante la puntata odierna diLive, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, si è parlato diDele della sua decisione di prendere parte alla terza edizione delVip, per il quale aveva firmato un contratto prima della morte del figlio Loren.Barbara D'urso, durante il dibattito, ha letto in diretta una brevescritta dadiDel, accusata, in questi giorni, di non aver preso parte al funerale del figlio per non mettere a repentaglio la propria partecipazione al GF Vip.Vip 3,Del, ladelLive: "Il funerale del figlio non c'è stato" 30 settembre 2018 16:21.