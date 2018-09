Gp Russia | Soci | 2018 | ecco come è finito e la classifica piloti aggiornata

Bye bye Italia - la famiglia Marchisio saluta Torino sui social : jet privato fino in Russia per il centrocampista - i figli e la moglie : Claudio Marchisio e la sua famiglia volano in Russia: il calciatore, la moglie ed i due figli maschi pronti per una nuova avventura con un po’ di malinconia “Pronti ed emozionati per questa nuova avventura #cisiamo #lunionefalaforza #aprestoamici ”. Così Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, saluta Torino sua casa da sempre e vola in Russia, in cui il marito calciatore giocherà tra le fila dello Zenit San ...