Gp Russia | metà gara | Verstappen avanti

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : Italia magistrale - le Farfalle volano! Prime a metà gara - attesa per Bulgaria e Russia : caccia all’oro : Italia letteralmente sublime ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica, le Farfalle rispondono presente ed emozionano alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) confezionando due esercizi di rara bellezza che ci fanno sognare davvero in grande. Le ragazze di Emanuela Maccarani, presentatesi in una delle culle di questo sport con l’obiettivo di fare saltare il banco e di puntare al trionfo, hanno subito piazzato due colpi di lusso che ci spediscono ...