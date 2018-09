Governo | tra il promettere e il fare c' è di mezzo il popolo italiano

Il richiamo di Mattarella al Governo : “Serve equilibrio di bilancio”. Salvini : “Stia tranquillo” : «La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed effi...

Via libera dal Governo al progetto preliminare della Snai - Strategia nazionale per le aree interne - Gennargentu-Mandrolisai da 7 milioni e ... : Tutto questo è stato racchiuso nel progetto, che sono sicuro sarà fondamentale per rilanciare l'economia locale.» La Snai Gennargentu-Mandrolisai è la seconda finanziata in Sardegna dopo l'Alta ...

Loft - Marco Travaglio smonta tre ‘Balle Spaziali’ : “È vero che lo spread sale per colpa del Governo?” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma Loft, torna con la seconda puntata della nuova stagione di “Balle Spaziali”, il format che distingue le notizie dalle fake news. Il governo alza l’asticella del rapporto tra deficit e Pil al 2,4 per cento; ora si teme la reazione dei mercati. È vero che lo spread aumenta per via di ‘Salvimaio‘ e della dissennata manovra finanziaria ...

Perché il “contratto di Governo” è chiamato “contratto” anche se non è un contratto : Tecnicamente l'accordo stretto fra Movimento 5 Stelle e Lega non rientra nella definizione di "contratto", eppure ci sono delle ragioni sottili che rendono la scelta di questo nome, seppure impropria, molto intelligente. E non è la prima volta che nella formazione di un governo si sceglie di ricorrervi.Continua a leggere

Contratto scuola - aumento stipendi docenti ultime notizie : la palla passa al ‘Governo del cambiamento’ : L’accordo raggiunto dalle forze di maggioranza del Governo in merito alla nota di aggiornamento del Def (il Documento di Economia e Finanza) è stato accompagnato da festeggiamenti e da dichiarazioni eclatanti da parte dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i quali, vincendo la resistenza del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, parlano di ‘Manovra del cambiamento’ e di ‘Manovra del Popolo’, oltre a ...

"Questo Def doveva farlo il Pd Da sinistra dico : bene il Governo" : Intervista di Affaritaliani.it a Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali, sul Def approvato dal governo Conte. "Sono stati fissati obiettivi necessari e coraggiosi. E, proprio perché coraggiosi..." Segui su affaritaliani.it

Il Def piace anche a Sinistra Emiliano e Fassina : "Governo ok" : "Il Pd non puo' difendere interessi lobbistici e i poteri forti, deve tornare a essere un partito di popolo. C'e' da chiedersi come e' possibile che nel passato la Sinistra ufficiale non sia riuscita a fare manovre del genere. Probabilmente ha pensato che la manovra Segui su affaritaliani.it

Manovra - Conte : Sentito Mattarella - Colle non è coltraltare Governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pd - Emiliano : “Cambi e smetta di difendere le lobby e i poteri forti. Manovra del Governo? È di sinistra” : “Il Pd non può difendere interessi lobbistici, deve tornare a essere un partito di popolo. Deve cambiare giudizio anche su questa Manovra, che è di sinistra”. A dirlo, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di Urbact, il festival delle buone pratiche dell’Anci che si tiene a Bari. L'articolo Pd, Emiliano: “Cambi e smetta di difendere le lobby e i poteri forti. Manovra del governo? È di sinistra” ...

Giappone : Governo apre a lavoratori stranieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nella manovra le misure del contratto di Governo : Superano i 33 miliardi di euro le risorse necessarie per finanziare il reddito e la pensione di cittadinanza, l'avvio della flat tax e il superamento della legge Fornero, punti cruciali del contratto -...

Manovra - Bonafede : "Governo compatto - sì di Tria dimostra che è fiducioso" : "I mercati saranno lieti di vedere che c'è un governo che vuole investire in questo Paese per far crescere l'economia e farla diventare ancora più solida". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al termine del Cdm. "Questo è un Def che ha visto il governo compatto - spiega -, quindi se Tria ha ...

Genova - briciole dal Governo : "Il commissario tra 10 giorni" : No, non c'è il nome del commissario: il plenipotenziario per la ricostruzione verrà nominato in un secondo tempo, entro dieci giorni, 'sentito il parere del presidente della Regione Liguria'. Non c'è ...

Tap - Governo e magistratura allungano i tempi. Ma la multinazionale : “Non c’è piano b”. La base locale M5s protesta : Si allungano i tempi di governo e magistratura e questo non fa che favorire Tap. Molto del futuro del gasdotto azero-salentino dipende da questo disallineamento, ammesso che si voglia fermare l’opera. Uno sfasamento di almeno due mesi, i prossimi: di tanto è la proroga concessa dal gip del Tribunale di Lecce ai tecnici per la consegna della superperizia sul presunto frazionamento fraudolento del metanodotto tra Tap e Snam; non prima di quei due ...