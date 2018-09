Governo | Di Maio | E' forte e compatto e destinato a durare

Il Governo va avanti : deficit al 2 - 4%. Di Maio : 'Non vogliamo scontri con Ue' : Lega e M5s soddisfatti dopo l'accordo raggiunto sulla nota al Def. Numeri lontani, 8 decimali in più, da quanto concordato dal ministro Tria con Bruxelles -

Manovra - intesa nel Governo sullo sforamento al 2 - 4%. Di Maio : 10 miliardi per reddito di cittadinanza : intesa raggiunta sull’innalzamento del rapporto deficit-Pil al 2,4% per il 2019. È l’esito del vertice di governo che ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri che deve approvare la Nota di aggiornamento al Def, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. M5s e Lega hanno vinto la battaglia con il ministro dell’Economia, Giovanni T...

Braccio di ferro nel Governo sul Def - Di Maio e Salvini assediano Tria : M5s e Lega fanno muro ed è battaglia sul deficit con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria , sotto assedio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio consolidano l’asse, non arretrano difendendo la necessità di approvare le misure annunciate e lanciano un messaggio chiaro al responsabile del Tesoro: «Dovrà per forza di cose cedere»....

Di Maio - Governo non tira a campare : "Non c'è in programma nessuna richiesta di dimissioni" del ministro dell'economia Giovanni Tria ha aggiunto.