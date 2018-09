calcioweb.eu

: TRIPLICE FISCHIO ?? Vinciamo 2??-0?? Grazie ai gol di #Mattiello e #Santander ?? GRANDI RAGAZZI FORZA BOLOGNA ??… - BfcOfficialPage : TRIPLICE FISCHIO ?? Vinciamo 2??-0?? Grazie ai gol di #Mattiello e #Santander ?? GRANDI RAGAZZI FORZA BOLOGNA ??… - SerieA : Raddoppio Bologna! Arriva il primo gol in Serie A TIM di Santander! Bologna 2?? - 0?? Roma #BolognaRoma… - CalcioWeb : #Gol #Santander, il bolide del Ropero spacca la porta di #Scuffet [VIDEO] -

(Di domenica 30 settembre 2018) Gol– Sono bastate poche gare perché venisse definito come un brocco da tanti, ma Federico, centravanti paraguaiano del Bologna, sta iniziando a prendersi le sue rivincite. Dopo il gol alla Roma di sette giorni fa, oggi l'attaccante rossoblu ha replicato contro l'Udinese: riceve palla da Svanberg, effettua un controllo orientato e scarica un missile terra-aria che elude il tentativo di intervento da parte di. بولونيا 1 × 1 اودينيزي .. هدف بولونيا التعادل #BolognaUdinese pic.twitter.com/x1MzrLm74q — Elcalcio TV (@Elcalcio_TV) 30 settembre 2018