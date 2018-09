Gol Pussetto | Udinese avanti sul Bologna VIDEO

calcioweb.eu

(Di domenica 30 settembre 2018) Gol– I friulani sbloccano il match, passando in vantaggio sul. All'altezza del centrocampo, De Paul alza la testa e trova con un lancio millimetrico, il quale mette giù col petto e batte Skorupski con un tocco di esterno. Dopo la beffa del rigore non concesso per l'atterramento di Svanberg, iladesso è sotto. #pic.twitter.com/Kh7AvX7eHs — äþḑúlläħ (@Abdux_100) 30 settembre 2018